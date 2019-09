Kim Clijsters aan de schoolpoort alsof het een doodnormale dag is LVE/YP

12 september 2019

18u04

Bron: Belga 1 Tennis Ondanks haar grote nieuws leek het een dag als een andere voor Kim Clijsters. Symbolisch naast haar eigen monument in Bree haalde ze haar kinderen op. Na een eerdere comeback stopte Clijsters in 2012 met tennis. Ze heeft zich de voorbije jaren volledig op haar gezin gericht, maar nu is het tijd voor iets anders. In 2020 keert ze terug naar de tennisbaan. Reageren aan de schoolpoort deed ze niet, in een telefonisch persmoment deed ze dat wél. “Dit komt van diep vanbinnen. Ik voelde dat ik dit moest doen”, reageerde Clijsters tijdens een telefonisch persmoment.

“Ik weet op dit moment nog niet goed waar ik sta in vergelijking met andere speelsters die op latere leeftijd een comeback maakten”, begon Clijsters haar uitleg. “Onder meer Serena Williams, Victoria Azarenka, Mandy Minella en Tatjana Maria zijn mij voorgegaan in het tennis. Maar ik spiegel mij niet per se aan hen. Ook moeders uit andere domeinen die hun carrière terug opnemen, zijn voorbeelden.”

Het plan om een tweede terugkeer te maken in het proftennis kreeg begin dit jaar vorm. “Het is een combinatie van verschillende factoren en evenementen geweest”, aldus Clijsters. “Ik heb veel gepraat met de mensen rondom mij, mijn manager Bob Laes ook. Ik kan geen specifiek moment zeggen. Het doel is terug te keren op een zeker nieveau. Ik heb fysiek hard gewerkt en de komende weken zullen vooral op het tennistechnische worden gericht. Ik ben heel nieuwsgierig hoe alles zal lopen. Ik ga er voor de volle honderd procent voor gaan, maar het is wel afwachten hoe mijn lichaam zal reageren. Ik ben 36, heb drie kinderen.”

“Kijk niet te ver vooruit”

Kim Clijsters hoopt klaar te zijn de Australian Open volgend jaar, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. “Er zullen fysiek altijd twijfels zijn, en daarom werken we heel traag. Ik kijk niet te ver vooruit. Natuurlijk zit ook het dubbelspel op de Olympische Spelen in Tokio ergens in mijn achterhoofd. Als alles heel goed verloopt, zou ik wel willen gaan. Maar dat is momenteel nog veel te ver weg. Ik mag daar nog niet te veel over nadenken.”

Dankzij haar roemrijke verleden zal Clijsters ruim de keuze hebben tussen uitnodigingen voor toptoernooien. Ze wil een programma ‘à la carte’ opstellen en zoekt ook nog een coach. “Carl Maes zal mij ook bijstaan, maar het is voor hem niet mogelijk om er altijd bij te zijn. Hij is ook meer een mental coach geworden. Ik sta voor alles open, de komende weken moet op dat vlak meer duidelijkheid komen.”