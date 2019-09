Kim Clijsters (36) maakt in 2020 comeback in het tennis TLB YP

12 september 2019

14u11 56 Tennis Kim Clijsters heeft op haar 36ste aangekondigd dat ze een terugkeer maakt in het proftennis. De Limburgse deelde een filmpje op Instagram waarin ze het nieuws meedeelt. Clijsters was sinds 2012 met tennispensioen, nadat ze al eens een terugkeer had gemaakt nadat ze mama was geworden van haar eerste dochter Jada. Inmiddels heeft de ex-nummer één drie kinderen

“Wat ik echt wil in mijn leven? De voorbije zeven jaar, ben ik voltijds mama geweest. En ik hou ervan, écht. Maar ik hield er ook van om professioneel tennister te zijn. En eerlijk: ik mis dat gevoel. Dus... wat als ik de beiden probeer te combineren? Kan ik een liefhebbende moeder zijn én de best mogelijke tennisster? Laten we het doen. Laten we nog een keer een comeback maken. Ik zie jullie in 2020!”

Clijsters maakte in 2009 na twee jaar een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel. De voormalige nummer één van de wereld won in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011) en drie keer de Masters. Twintig weken stond ze bovenaan de WTA-ranking.

“Ik vind het zo opwindend te kunnen aankondigen dat ik mijn tweede comeback op de WTA Tour zal maken”, klinkt het in een communiqué van Clijsters. “Hoewel er mij de volgende vier maanden veel werk wacht, is mijn grootste motivatie de persoonlijke uitdaging, zowel fysiek als mentaal. Ik wil mezelf opnieuw testen. Op mijn 36e voel ik mij te jong om op pensioen te zijn. Er zijn zoveel inspirerende atleten en moeders die in competitie zijn. Ik kan niet wachten om terug op de courts te zijn en na te gaan wat mogelijk is nadat je drie kinderen hebt gekregen.”

Clijsters hoopt in januari haar terugkeer te kunnen vieren tijdens de toernooien in Australië. Sinds begin dit jaar is ze opnieuw aan het trainen. Nadat ze bepaalde fysieke doelstellingen bereikte, met onder meer een geslaagde test in mei op het gras van Wimbledon, heeft ze besloten nog een laatste hoofdstuk aan haar carrière te breien. Ze zal opnieuw gaan samenwerken met haar ex-coach Carl Maes en osteopaat Sam Versleghers. In de komende weken wil ze haar team verder uitbreiden.