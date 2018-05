Kiki Bertens stoomt door naar finale in Madrid DMM

11 mei 2018

17u23

Bron: Belga 0 Tennis De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Spaanse Madrid.

De 26-jarige Bertens versloeg in de halve finales de 24-jarige Française Caroline Garcia (WTA 7), het zevende reekshoofd in de Spaanse hoofdstad. Bertens won in twee sets met tweemaal 6-2. De wedstrijd nam een uur en acht minuten in beslag.

In de finale neemt Bertens het op tegen de winnares uit het duel tussen de Tsjechen Karolina Pliskova (WTA 6) en Petra Kvitova (WTA 10).