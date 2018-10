Kiki Bertens sneuvelt na meeslepend gevecht in halve finale WTA Finals LPB

27 oktober 2018

13u24

De Nederlandse Kiki Bertens heeft een prachtig seizoen afgesloten met een nederlaag tegen Elina Svitolina in de halve finale van de WTA Finals in Singapore. Het werd 7-5, 6-7 (5/7), 6-4. In een meeslepend gevecht maakte de Oekraïense net even wat minder fouten. Svitolina staat voor het eerst in de finale van het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. Vorig jaar was ze er voor het eerst bij in Singapore. Dit seizoen won ze al de WTA-toernooien van Brisbane, Dubai en Rome. Zondag mikt de Oekraïense op haar dertiende WTA-titel uit haar carrière. In de finale neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 6) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8).

Met haar plaats in de halve finale evenaarde Bertens de beste prestatie ooit van een Nederlandse op het prestigieuze eindtoernooi van de WTA Tour. Brenda Schultz reikte in 1995 eveneens tot de laatste vier, maar verloor vervolgens van de Duitse Anke Huber.