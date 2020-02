Kiki Bertens geeft forfait, Clijsters begint tegen Australian Open-finaliste Garbine Muguruza in Dubai Filip Dewulf

16 februari 2020

08u14 0 Tennis Het zat er een beetje aan te komen. Kiki Bertens (WTA 8), die deze namiddag nog de finale van Sint-Petersburg voor de boeg heeft, zag het niet zitten om dinsdag al in Dubai aan te treden (tegen Kim Clijsters). Forfait dus van het Nederlandse reekshoofd en de tableau die moest worden aangepast. Garbina Muguruza (WTA 16) werd de geplaatste speelster en wordt nu de eerste tegenstandster van Clijsters bij haar comeback.

Het is niet zeker dat Kim Clijsters iets ‘wint’ bij deze omwisseling van tegenstandsters. Kiki Bertens moest immers nog de omschakeling maken van het spelen in zaal en de koude omstandigheden in Sint-Petersburg – waar ze om 14h30 nog de finale moet spelen tegen Elena Rybakina – naar het warme, zeg maar hete, weer in Dubai. Garbine Muguruza (26) is al enkele dagen in de Verenigde Arabische Emiraten, kreeg ook een wildcard voor de Dubai Duty Free Tennis Championships (als vervangster van Bianca Andreescu) en komt van een finale op de Australian Open.

Die eindstrijd, die Muguruza verloor van de verrassende Sofia Kenin, was een persoonlijke terugkeer voor de tweevoudige grandslamwinnares nadat ze enkele seizoenen op de dool was. De Spaanse deerne met de Venezolaanse roots won in 2016 de titel op Roland Garros en leek, toen ze dat een jaar later bevestigde met de eindzege op Wimbledon, op weg om zich te installeren aan de wereldtop. Met haar rijzige verschijning, sterk baselinetennis, agressief spel en een flinke portie grinta was ze gemaakt om het damestennis mee te domineren. Het liep echter anders. Muguruza kreeg af te rekenen met druk en verwachtingen, persoonlijke problemen en een vertrouwenscrisis. Het enige tornooi dat ze de volgende twee jaar (twee keer) op haar naam zou schrijven was Monterrey. Ontluisterende nederlagen en mindere prestaties waren schering en inslag. Muguruza ging in 2019 voor het eerst in zes jaar uit de top 35.

Een breuk met coach van jaren Sam Sumyk zorgde evenwel voor de ommekeer. Muguruza koos vorige winter voor de ervaring van ex-grandslamwinnares Conchita Martinez, met wie ze al eerder successen boekte, en meteen stond weer de felle, stevig hamerende topspeelster op de baan. In Melbourne ging ze als ongeplaatste speelster voorbij onder meer Svitolina (WTA 5), Bertens (WTA 9) en Halep (WTA 2) in de halve finale. De kers op de taart bleef uit maar dat Muguruza zichzelf weer op de kaart zette staat buiten kijf. En dat dit dus voor Clijsters een even zware test wordt als Kiki Bertens ook.