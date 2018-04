Kiki Bertens en Garbina Muguruza aan het feest - Elise Mertens tweede reekshoof in Lugano Redactie

09 april 2018

08u57

Bron: Belga/FDW 0

Elise Mertens tweede reekshoofd in Lugano

Elise Mertens (WTA 20) begint als tweede geplaatste speelster aan het 250.000 dollar-toernooi van het Zwitserse Lugano. In de eerste ronde treft ze de Luxemburgse mama Mandy Minella (WTA 331). Door het wegvallen van Carla Suarez-Navarro werd Alison Van Uytvanck (WTA 51) op het laatste moment reekshoofd en kreeg ze de Française Oceane Dodin (WTA 93) tegenover zich. Kirsten Flipkens (WTA 75) begint er in de Samsung Open aan tegen de Duitse Carolina Witthoeft (WTA 58). (FDW)

Topreekshoofd Garbine Muguruza maakt favorietenrol waar

Garbine Muguruza (WTA 3) heeft het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Spaanse, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale de Hongaarse Timea Babos (WTA 44) in drie sets. Het werd 3-6, 6-4 en 6-3 na 2 uur en 21 minuten tennis. Voor de 24-jarige Muguruza is het de zesde WTA-toernooizege uit haar carrière, haar eerste dit jaar. Met Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017 heeft ze twee grandslamtitels op haar erelijst. Timea Babos, eveneens 24, mikte op een vierde titel. In Monterrey pakte ze in 2012 haar eerste WTA-toernooiwinst.

Kiki Bertens pakt vijfde titel

Kiki Bertens (WTA-27) heeft het met 800.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Charleston (South Carolina) gewonnen. In de finale maakte de 26-jarige Nederlandse korte metten met de Duitse Julia Görges (WTA-13). Na 58 minuten stond de 6-2, 6-1 eindstand op het bord. Voor Bertens is het de vijfde WTA-titel. In 2012 won ze in Fez, in 2016 in Nürnberg en vorig jaar in Nürnberg en Gstaad. Slechts één keer verloor ze een finale. Dat overkwam haar in 2016 in Gstaad.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis