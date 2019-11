Kiki Bertens breekt na vier jaar met coach: #RaemonOut Redactie

01 november 2019

09u34

Bron: Belga 0 Tennis De samenwerking tussen de Nederlandse tennisster Kiki Bertens en haar coach Raemon Sluiter is definitief voorbij. De 27-jarige Bertens maakte op Instagram bekend dat ze breekt met de oud-tennisser, die haar vier jaar begeleidde. Ze gaat verder met Elise Tamaëla en haar aanstaande man Remko de Rijke als begeleiders.

Buiten top-100

Toen de samenwerking begon, stond Bertens buiten de top 100. Onder leiding van Sluiter drong ze door tot de wereldtop. Bertens is nu de nummer 10 van de wereld, maar stond dit jaar al even op plek vier. Met Sluiter als haar coach won ze acht WTA-titels, onder meer op de grote toernooien van Cincinnati en Madrid.

“Helaas heb ik een moeilijke beslissing moeten maken en dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken”, aldus de tennisster. “Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles!”

Reserve op WTA Finals

Hoewel Bertens zich niet wist te kwalificeren voor de WTA Finals, mocht ze deze week als reserve toch in actie komen op het lucratieve slottoernooi in Shenzhen. Bertens versloeg Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, maar moest donderdag de partij tegen Belinda Bencic staken omdat ze fysiek na een reeks zware weken op was.

Sluiter werd vorig jaar op het Nederlandse Sportgala samen met Jac Orie gekozen tot Coach van het Jaar. “Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in, dag uit keihard werken om beter en sterker te worden de afgelopen vier jaar”, schreef de Rotterdammer in een bericht op Twitter, dat hij afsloot met de hashtag #RaemonOut.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Korte reactie hier op het bericht van @kikibertens om de samenwerking te stoppen. pic.twitter.com/CfxPYmoyTk Raemon Sluiter(@ raemonsluiter) link