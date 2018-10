Kiki Bertens bereikt halve finale op WTA Finals na opgave Osaka, Stephens ook naar laatste vier LPB

26 oktober 2018

15u38

Bron: Belga 0 Tennis Kiki Bertens (WTA 9) zit bij de laatste vier op de WTA Finals in Singapore (hard/7 miljoen dollar). De Nederlandse plaatste zich voor de halve finale nadat haar Japanse opponente Naomi Osaka (WTA 4) de strijd moest staken door een blessure.

Osaka, de winnares van de US Open, gooide de handdoek na 6-3 verlies in de eerste set. Ze had daarin al verzorging gevraagd omdat ze last had van de linkerdij, die stevig was ingetapet. Bertens werd pas in laatste instantie aan het deelnemersveld toegevoegd na het forfait van de Roemeense Simona Halep (WTA 1). De Nederlandse won in Singapore haar eerste groepswedstrijd tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 2) en verloor daarna van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 6).

Kerber neemt het in de slotmatch van de rode groep op tegen Stephens. Die laatste won haar wedstrijden tegen Osaka en Bertens en wordt groepswinnaar mits een zege tegen Kerber. De Duitse begon met een nederlaag tegen Bertens, maar klopte daarna Osaka. Ook de regerende Wimbledon-kampioene kan nog doorstoten.

Ook Stephens naar laatste vier

Sloane Stephens (WTA 6) heeft zich op de WTA Finals in Singapore als vierde en laatste speelster gekwalificeerd voor de halve finales. De 25-jarige Stephens versloeg in haar laatste poulematch de Duitse Angelique Kerber (WTA 2) met twee keer 6-3.

De Amerikaanse, die vorig jaar de US Open won (haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel), vergezelt als nummer 1 in de rode groep de Nederlandse dusKiki Bertens (WTA 9) naar de laatste vier. In de halve finales neemt Stephens het morgen op tegen Pliskova en staat Bertens tegenover Svitolina.