Keys houdt kwalificatiekansen gaaf op B-Masters, Riske uitgeschakeld LPB

24 oktober 2019

13u11

Bron: Belga 0

Madison Keys (WTA 13) maakt nog kans op een plaats in de halve finales van de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar). De Amerikaanse versloeg in haar tweede groepsmatch de Kroatische Petra Martic (WTA 15) met 6-3, 6-4. Dinsdag had derde reekshoofd Keys haar eerste duel in de Orchidee-groep verloren. Ze liet zich toen verrassen door thuisspeelster en wildcard Zheng Saisai (WTA 40). Die speelt vrijdag tegen Martic en stoot bij een tweede overwinning als nummer één van de groep door naar de laatste vier. Als Martic het haalt, hangt de kwalificatie af van sets (en eventueel games).

Alison Riske (WTA 19) verloor ook haar tweede groepsduel en is uitgeschakeld. De Amerikaanse ging met 2-6, 6-2, 7-5 onderuit tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26). Woensdag had Riske, het zevende reekshoofd, ook al aan het kortste eind getrokken in haar eerste wedstrijd tegen landgenote Sofia Kenin (WTA 12). Die speelt vrijdag tegen Muchova om de eerste plaats in de Camellia-groep en het ticket voor de halve finales.

In totaal nemen twaalf speelsters deel aan de WTA Elite Trophy (B-Masters). Onder hen Elise Mertens (WTA 18), die woensdag in haar eerste groepsmatch de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) klopte met 6-2, 3-6, 6-1. Vrijdag speelt ze om groepswinst tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 14).

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis