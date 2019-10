Kerber zet punt achter bleek tennisseizoen Redactie

Bron: Belga 0 Tennis Angelique Kerber komt dit jaar niet meer in actie. Dat maakte het management van de Duitse tennisvedette bekend.

De 31-jarige Kerber zal er dus niet bij zijn op de WTA Elite Trophy (de B-Masters) in het Chinese Zhuhai. Voor het toernooi van Luxemburg van deze week zegde de nummer dertien van de wereld af vanwege een beenblessure.

Kerber kende een teleurstellend 2019. Ze won geen enkel toernooi en haalde slechts twee finales (in Indian Wells en Eastbourne). Op de grandslamtoernooien was een vierde ronde in Melbourne begin dit jaar haar beste uitslag. Zowel op Roland Garros (eerste ronde), Wimbledon (tweede ronde) als de US Open (eerste ronde) moest de Duitse snel inpakken.

Na Wimbledon brak de ex-nummer 1, goed voor drie grandslamtitels, met haar coach Rainer Schüttler. Op een nieuwe vaste trainer is het nog wachten.