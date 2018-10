Kerber zet in slijtageslag Osaka opzij op WTA finals Redactie

24 oktober 2018

17u20

Bron: Belga 0 Tennis Angelique Kerber (WTA-2) heeft op de WTA Finals in Singapore (hard/7 miljoen dollar) in de rode groep in drie hardbevochten sets gewonnen van de Japanse Naomi Osaka (WTA 4). Na een strijd die 2 uur en 29 minuten duurde, stond de 6-4, 5-7, 6-4 eindstand op het scorebord.

Eerste reekshoofd Kerber, die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef, was haar toernooi maandag begonnen met een nederlaag tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9). Osaka, de laureate van de US Open, ging in haar eerste wedstrijd onderuit tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-6). Die speelt later op de dag tegen Bertens.

In de witte groep heeft Elina Svitolina (WTA-7) de beste kaarten in handen om door te stoten naar de halve finales. De Oekraïense won haar eerste twee duels, tegen de Tsjechen Petra Kvitova (WTA-5) en Karolina Pliskova (WTA-8). Die laatste won haar eerste match tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA-3), de titelverdedigster en winnares van de Australian Open. Wozniacki klopte aansluitend Kvitova.

