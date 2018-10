Kerber zet in slijtageslag Osaka opzij op WTA finals, Stephens neemt optie op halve finales Redactie

24 oktober 2018

19u20

Bron: Belga 0 Tennis De 25-jarige Amerikaanse Sloane Stephens heeft vandaag ook haar twede wedstrijd op de WTA Finals in Singapore gewonnen. De nummer zes van de wereld versloeg de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9) in 2 uur en 20 minuten met 7-6 (7/4), 2-6 en 6-3.

Ook de andere wedstrijd van de tweede speeldag in de rode groep was woensdag op een lange driesetter uitgedraaid. De Duitse Angelique Kerber (WTA-2) won daarin in 2 uur en 29 minuten met 6-4, 5-7 en 6-4 van de Japanse Naomi Osaka (WTA-4).

Stephens gaat met twee zeges aan de leiding. Bertens en Kerber wonnen allebei één keer en verloren ook één keer. Osaka moet het nog zonder overwinning stellen. Vrijdag geeft Stephens in haar laatste groepswedstrijd Kerber partij en neemt Osaka het tegen Bertens op.

Morgen valt de beslissing in de witte groep. Daarin beschikt de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-7) na twee overwinningen over de beste papieren. De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-8) en de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA-3) volgen met één overwinning. De Tsjechische Petra Kvitova (WTA-5) sluit de rijen. Donderdag neemt Pliskova het in een Tsjechisch onderonsje tegen Kvitova op, waarna Wozniacki en Svitolina elkaar bekampen.