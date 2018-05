Kerber zegt af voor WTA-toernooi van Madrid met dijbeenblessure TLB

04 mei 2018

12u38

Bron: Belga 0

Angelique Kerber (WTA 11) zal volgende week niet deelnemen aan het WTA-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/6.685.828 dollar). De 30-jarige Duitse heeft nog te veel last van een dijbeenblessure, die ze vorige week in eigen land in Stuttgart opliep. Daar moest ze in de tweede ronde opgeven. Ze hoopt haar terugkeer te kunnen vieren in Rome, over twee weken.

Eerder liet ook Serena Williams al verstek gaan voor het toernooi in Madrid door trainingsachterstand. De 36-jarige Amerikaanse, die in september moeder werd, maakte haar comeback in maart, maar kon haar niveau uit het verleden nog niet halen. De voormalige nummer één van de wereld verloor in Indian Wells in de derde ronde van haar zus en in Miami in de eerste ronde van de Japanse Naomi Osaka.