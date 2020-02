Kazachse Fed Cup-kapitein: “Zien of België Kim niet gaat opstellen” FDW

05 februari 2020

De Kazachse Fed Cup-kapitein Dias Doskarayev hanteerde een zeer goed Engels om zijn vertrouwen in zijn topspeelsters - Yulia Putintseva (WTA 34) en Zarina Diyas (WTA 63) - te uiten: “Voor ons is het een uitgelezen kans om ons voor het eerst te plaatsen voor de eindfase van de wereldgroep. Maar het wordt een zwaar duel waarin details het verschil zullen maken.” De man had vanzelfsprekend de aanwezigheid van Kim Clijsters ook opgemerkt. “Normaal gezien had ze de Australische tournee moeten afwerken”, toonde Doskarayev zich goed op de hoogte. “Maar het is sowieso fijn dat ze opnieuw op de tour komt, ze is een legende en zorgt toch voor een hype in de tenniswereld. We zullen zien of België haar donderdag (tijdens de loting) niet gaat opstellen. Van Mertens en Flipkens weten we hoe ze spelen, maar bij Kim is het toch afwachten.” Zijn opmerking toverde een glimlach op het gelaat van zijn Belgische confrater. “Ik zou Kim inderdaad mogen selecteren”, zei Johan Van Herck. “Maar dat zal niet gebeuren.”