Kasatkina, volgende tegenstandster van Flipkens in Parijs: "Veel aan mijn opslag gewerkt" TLB

28 mei 2018

22u46

Tennis Daria Kasatkina (WTA-14) is de volgende tegenstandster van Kirsten Flipkens (WTA-65) op Roland-Garros. De 21-jarige Russin ontdeed zich maandag in twee sets van de Estlandse Kaia Kanepi (WTA-52). Het werd 6-4 en 6-1.

Sinds oktober 2017 wordt Kasatkina door de Belgische coach Philippe Dehaes begeleid. "Hij heeft me heel veel bijgebracht", verklaarde Kasatkina. "En niet allen op tennisvlak. Hij werkt heel anders dan mijn vorige coach. De trainingen zijn een mix van hard werken en plezier op het court. Philippe is heel grappig. Hij kan heel veeleisend zijn en niet veel later een liedje beginnen zingen. Hij is niet normaal." Sinds haar samenwerking met Dehaes steeg Kasatkina twintig plaatsen op de wereldranglijst en ze lijkt klaar om de deuren van de top tien open te beuken. "Omdat ik niet de grootste ben, hebben we onder meer hard aan mijn opslag gewerkt. Maar het is vooral op mentaal vlak dat hij me progressie heeft doen maken. Hij geeft me meer vrijheid en ik ben daardoor volwassener geworden."

"Met de manier waarop ik hier aan het toernooi begonnen ben, ben ik erg tevreden. Ik was toch wat nerveus, want Kanepi had me in de vorige twee ontmoetingen verslagen. Maar goed, op gravel is het een ander verhaal. Ik het het goed aangepakt en ben blij. Tegen Flipkens wordt het niet gemakkelijk. Ze is een heel intelligente speelster en haar slice is fantastisch. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt om naar te kijken. Het zal een tactisch gevecht zijn."

Kasatkina en Flipkens gaven elkaar nog niet eerder partij.