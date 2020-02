Kapitein Van Herck sluit Fed Cup-finaleweek niet uit voor Clijsters: “We praten in Indian Wells” Bart Fieremans

19 februari 2020

04u00 0 Tennis De comeback van Kim Clijsters opent ook perspectieven voor de Fed Cup-finale in Boedapest (14-19 april) waarvoor België zich eerder deze maand geplaatst had. Kapitein Johan Van Herck hakt de knoop in maart in Indian Wells door waar hij Clijsters en co ter plaatse zal volgen.

Clijsters trainde in Kortrijk vóór het duel tegen Kazachstan als sparring-partner al mee met de Belgische damesploeg. “Maar er is nog niet gesproken over de selectie voor de finaleweek”, zegt Van Herck. “De bedoeling is dat ik naar Indian Wells ga om daar te kijken en te praten wie beschikbaar is en dan ineens de selectie te maken. Die moet voor 15 maart binnen zijn.”

Na Monterrey in Mexico is Indian Wells in de VS het derde toernooi van Clijsters in haar comeback . Van Herck telt nu liefst zeven speelsters waaruit hij ‘op papier’ kan kiezen: Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Minnen, Bonaventure, Wickmayer, én Clijsters mocht ze willen. Maar hij wil niet voor zijn beurt spreken: “We hebben een brede waaier met zeven goede meisjes.”

“Kim heeft nu één match gespeeld, haar niveau ging in stijgende lijn. Ontegensprekelijk was Kim al goed in de tweede set tegen Muguruza. Maar we moeten haar rustig de tijd geven om door te groeien en verder te werken aan de comeback. We zien hoe het in Monterrey en Indian Wells gaat en dan beslissen we. In Kortrijk zagen we wel al dat Kim heel blij was in haar rol als sparring partner. Zowel voor de staff, speelsters als voor de entourage was Kim een win-winsituatie.”