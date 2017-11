Kansen te over voor Bemelmans en De Loore, maar het werd net niet. België nu in nauwe schoentjes in finale Davis Cup Filip Dewulf

17u30 0 Photo News Tennis Kansen te over voor Ruben Bemelmans en Joris De Loore maar uiteindelijk waren Pierre-Hugues Herbert en Richard Gasquet met 6-1, 3-6, 7-6, 6-4 net te sterk. Frankrijk op 2-1 en België in moeilijke papieren in deze finale van de Davis Cup.

Kapitein Yannick Noah had gisteren een prikje uitgedeeld aan zijn eigen publiek op de persconferentie. “We hebben de ambiance gekregen die te verwachten was”, zei de iconische ex-speler. “3.500 goed georganiseerde Belgen die voluit achter hun ploeg stonden, 3.500 Franse fans en dan 20.000 toeschouwers.” De boodschap kwam over. Veel meer blauw dan rood in de tribunes van het Stade Pierre Mauroy vandaag en de decibelmeter helde ook over naar Franse kant. Was het daarom misschien dat Ruben Bemelmans en Joris De Loore eerder een bedeesde start maakten? Voor de Bruggeling was het pas zijn eerste officiële wedstrijd sinds de U.S.Open dus dat hij wat in de match moest komen was te verwachten. Limburger Bemelmans kon hem daar in het begin niet bij helpen waardoor de Belgen pas na 26 minuten hun eerste game wisten in te schrijven en met 6-1 net de blamage konden vermijden. Pierre-Hugues Herbert, handig aan het net, en Richard Gasquet, met directe returns, vonden het zo wel goed.

De twee Vlamingen zijn ook naast de baan vrienden en gingen de fout niet bij elkaar zoeken. Samen met Johan Van Herck staken ze de koppen bijeen waarbij de kapitein de roede niet spaarde. Hij spoorde zijn troepen aan om uit hun schulp te komen en te tonen dat ze kunnen tennissen. En of ze dat deden in de tweede set! De service kwam regelmatiger en steviger door, rally’s werden gewonnen en de lichaamstaal zag er totaal anders uit. Exemplarisch het fantastische punt dat De Loore scoorde met een staalharde forehand langs de lijn na een weergaloze slagenwisseling. Via 4-2 ging het naar 6-3 voor de Belgen en bij Noah begonnen de handpalmen nu toch stilaan te zweten. Hij had immers zijn nek uitgestoken om het topduo Mahut-Herbert uit elkaar te trekken terwijl tevens Jo-Wilfried Tsonga vandaag aan de start was verwacht.

Photo News

De Belgen leken in set drie het ongelijk van de Franse skipper te bewijzen. Met een break bij 4-3 stoven ze richting setwinst – het momentum zat nu helemaal aan hun kant – maar een minder opslaggame van Bemelmans zorgde ervoor dat het niet 6-4 werd maar 5-5. Herbert en Gasquet roken ineens bloed en met de steun van het thuispubliek speelde ze een sterke tiebreak tegen de aangeslagen Belgen. De roodzwarte tandem trachtte in set vier opnieuw de rug te rechten en creëerde ook opportuniteiten om op voorsprong te komen maar op de beslissende momenten kon de finale doodsteek niet gegeven worden. Herbert en Gasquet, en een ontploffend voetbalstadion, deden dat wel. Bij 3-3 gingen ze door de opslag van ‘Bemel’ om enkele minuten later het belangrijke dubbelpunt binnen te halen. Frankrijk op 2-1.

Geen man over boord maar de simpele redenering dat de Haantjes twee kansen hebben om hun tiende Davis Cuptitel binnen te halen en België onder druk aan de laatste dag begint. David Goffin heeft evenwel al getoond dat hij die omstandigheden aankan en zal zich ook willen bewijzen tegen Jo-Wilfried Tsonga. Daarna zou het eventueel aan Steve Darcis zijn om voor de zesde keer in zijn Davisbekercarrière de vijfde match te winnen. Mogelijk dat hij dat wel moet doen tegen Gasquet en niet tegen de minder ervaren en emotionelere Lucas Pouille. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst deze gemiste kans doorspoelen en dan focussen op morgen. De finale is nog niet gedaan. Com’on Belgium!

BELGA

Photo News