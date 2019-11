Exclusief voor abonnees Kan het contrast groter? Belgische rolstoeltopper krijgt 7.200 euro met Masters, Tsitsipas 1,23 miljoen Valerie Hardie

28 november 2019

12u14 1 Tennis De Masters. Wie dat officieuze WK in het tennis wint, mag zich meteen miljonair noemen. Tenzij je paralympiër bent, dan moet je genoegen nemen met een habbekrats. Zoals Joachim Gérard (31). De rolstoelatleet uit het Waalse Court-Saint-Étienne won dinsdag de Masters al voor de vierde keer in zijn carrière.

1,23 miljoen euro, dat is wat de Griek Stefanos Tsitsipas tien dagen terug aan zijn zege van de Masters verdiende. Da’s 170 keer meer dan het prijzengeld - 7.200 euro - dat Joachim Gérard dinsdag voor zijn overwinning in Orlando kreeg. Het verschil? Gérard is een paralympische atleet. Hij was een baby van negen maanden toen polio zijn onderste ledematen aantastte. Niet dat hij zich zijn lot beklaagt. Gérard heeft nooit anders gekend. “Het is altijd bizar als ik mensen hoor zeggen hoe dapper ik ben. In mijn ogen doe ik niets uitzonderlijks. Ik focus me op wat ik kan, niet op wat me is ontzegd. Ik heb het geluk dat ik van mijn sport mijn job kon maken.”

