Justine Henin: “Na zoveel jaren is de explosiviteit van Kim Clijsters een groot vraagteken” Filip Dewulf

23 januari 2020

06u10 2 Australian Open Zestien jaar na haar titel en negen jaar na haar laatste deelname op de Australian Open – meteen ook het einde van haar carrière – vertoeft Justine Henin (37) opnieuw in Melbourne. Als analiste voor Eurosport werpt ze haar scherpe blik op het hedendaagse damestennis en ook de comeback van Kim Clijsters passeert nog eens de revue. “Na zoveel jaren is de explosiviteit altijd een groot vraagteken.”

“De laatste jaren leed het vrouwentennis een beetje onder de wisselvalligheid aan de top maar nu is er toch een klein groepje speelsters dat telkens voor de titel kan gaan”, meende Justine Henin op een bijeenkomst met de andere Eurosport-experten zoals Boris Becker, Mats Wilander en Alex Corretja. “Rond Serena hangen altijd wat vraagtekens of ze het kan waarmaken. Fysiek is ze waarschijnlijk niet op haar best maar wanneer ze iets wil, dan krijgt ze het meestal ook.”

“Haar titel in Auckland was psychologisch van groot belang voor haar. In de laatste zes grandslamtornooien stond ze vier keer in de finale. Dan kan je niet zeggen dat ze slecht bezig is maar toch kon ze het telkens net niet afmaken. Waarom? Omdat de andere speelsters geen schrik meer hebben van haar. Als je kijkt naar Kerber, Osaka, Halep of Andreescu, dan is het geen toeval ze allemaal hun beste tennis speelden tegen Serena in de finale. Haar intimidatie is veranderd. Misschien dat ze daarom nu hier in Melbourne meer emoties toont. Of mogelijk speelt ook het moederschap een rol? Voelt ze andere dingen? Ik bewonder alleszins haar duurzaamheid en haar wil om zich te bewijzen. Ik weet niet of ze echt dat record van Margaret Court (24 grandslamtitels) wil hebben of een grandslamtornooi als mama wil winnen maar het is knap dat ze het nog altijd probeert. De tour heeft grote kampioenen nodig en zij is één van de grootsten.”

Henin over Clijsters

Een Belgische kampioene die binnenkort terugkeert op het circuit is Kim Clijsters. “Het is zeer moeilijk om in te schatten wat haar comeback gaat brengen”, zei Henin. “Vanzelfsprekend zal het niet simpel worden maar het zal ook afhangen van de verwachtingen en de ambities die ze zelf heeft. Haar fysiek wordt de belangrijkste factor. Ook al zijn niet alle speelsters ultrafit toch is zo’n pauze van zeven jaar niet te onderschatten. Serena bijvoorbeeld is niet echt gestopt maar beweegt ook niet meer top. Na zoveel jaren is de explosiviteit altijd een groot vraagteken. De kwaliteit van haar slagen en haar timing gaat Kim niet verloren hebben maar het spel gaat snel vandaag. Je moet het ritme kunnen volgen. Maar ze kan ons altijd verrassen, hè.”

Het damestennis zit de laatste jaren alleszins vol verrassingen. “Het tennis is wat veranderd”, wist Henin. “Het is erg fysiek geworden. Soms zie ik niet direct waar die jonge meisjes met hun harde slagen tactisch naartoe willen. Daarom dat ik het wel plezierig vond om vorig seizoen Barty en Andreescu te volgen, zij brachten toch iets anders naar de tafel. Maar die erg jonge speelsters slaan zo hard en hun bal gaat zo snel. Daarom dat ik graag in mijn academie het volledig plaatje probeer bij elkaar te krijgen. Niet alleen aan de kwaliteit van de slag werken maar ook de visie en tactiek vormen.”