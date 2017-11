Justine Henin: "David kan een Grand Slam winnen" YP

18u28

Bron: Belga 0 Photo News Justine Henin is in Rijsel aan de slag als analiste voor France Télévision. Tennis "David toonde ook op mentaal vlak enorm sterk te staan". Het zijn de woorden van Justine Henin, voormalig nummer één van de wereld en Fed Cup-winnares met België in 2001. Henin, in Rijsel aan de slag als analiste voor France Télévision, toonde veel bewondering voor de prestatie van David Goffin.

"Tsonga begon de partij zeer agressief, maar David liet hem niet begaan", legde Henin uit. "Hij toonde zich solide, vooral op de breakpunten die hij tegen kreeg. Ook het lawaai in het publiek tijdens zijn opslagen deerde hem niet. Hij bleef sereen en geconcentreerd. De externe elementen hadden geen vat op hem. Hij bleef ook aanvallend spelen en twijfelde niet om de punten aan het net te gaan maken. En in de tweede en derde set walste hij simpelweg over Tsonga heen."

Henin weet waarover ze praat. De zevenvoudig grandslamwinnares won in 2001 in Madrid voor België de Fed Cup. Ze versloeg destijds in een zeer vijandige sfeer Conchita Martinez in de beslissende partij om de finale te halen. In die finale werd afgerekend met Rusland.

"Het grote verschil tussen Tsonga en David zit mentaal", besloot Henin. "David heeft op de belangrijke momenten het spel naar zich toegetrokken. Hij heeft de voorbije tijd een enorme vooruitgang gemaakt. Hij bezit zonder twijfel de wapens om zich in de top 5 van de wereld te nestelen en op een dag een Grand Slam te winnen."