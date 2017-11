Julia Görges is eerste finaliste in Zhuhai - Wickmayer begint tegen Zanevska in Thailand 11u26

De Duitse Julia Görges (WTA 18) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai.

Görges zette in de halve eindstrijd de Letse Anastasija Sevastova (WTA 15) opzij in twee sets. Na 1 uur en 11 minuten stond de 6-3, 6-3 eindstand op het scorebord.



Zondag speelt Görges, het zevende reekshoofd op deze Masters Bis (of B-WK), om de titel tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 20) of de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 12).



De 29-jarige Görges verkeert momenteel in blakende vorm. Ze won immers ook het vorige toernooi waaraan ze deelnam, de Kremlin Cup in Moskou. Daar pakte ze twee weken geleden de derde WTA-titel uit haar carrière, de eerste dit seizoen. Görges, die nu acht zeges op rij heeft geboekt, verloor in 2017 ook al drie finales.

Wickmayer loot Zvonareva in Thailand

Yanina Wickmayer (WTA 112) speelt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin tegen de Russin Vera Zvonareva (WTA 200). Het wordt het derde onderlinge duel tussen de tennissters, het eerst in ruim zeven jaar. Zvonareva, een voormalig nummer 2 van de wereld, won de twee vorige ontmoetingen, in 2009 in Los Angeles en in 2010 op Wimbledon.



Bij winst treft Wickmayer, die het vijfde reekshoofd is, in de achtste finales thuisspeelster Luksika Kumkhum (WTA 124) of een qualifier.