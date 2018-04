Joris De Loore opent Davis Cup-kwartfinale tegen Isner LPB

05 april 2018

20u26

Bron: Belga 1 Tennis Joris De Loore (ATP 319) mag de spits afbijten tijdens de Davis Cup-ontmoeting tussen de Verenigde Staten en België in Nashville.

De Loore neemt het vrijdag in het eerste duel van de kwartfinale op tegen John Isner (ATP 9). Later op de dag treft Ruben Bemelmans (ATP 110) in de tweede partij Sam Querrey (ATP 14).

De eerste twee enkelpartijen staan vanaf 16 uur Amerikaanse tijd (23 uur Belgische tijd) geprogrammeerd. Het dubbelspel begint zaterdag eveneens om 16 uur Amerikaanse tijd. Tijdens dat dubbelspel maken Joran Vliegen (ATP dubbel 98) en Sander Gille (ATP dubbel 84) normaal gezien hun grote debuut, al kan kapitein Johan Van Herck de samenstelling daarvan wel nog wijzigen. Het Amerikaanse paar bestaat normaliter uit Jack Sock (ATP dubbel 26) en Ryan Harrison (ATP dubbel 17). Zondag staan de laatste twee enkelpartijen vanaf 14 uur Amerikaanse tijd (21 uur Belgische tijd) geprogrammeerd.

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen beide landen in de Davis Cup. De Amerikanen wonnen alle vier de vorige duels (1953, 1957, 1998 en 2005). Tijdens de laatste ontmoeting, in Leuven, werd het 1-4 voor Team USA. De winnaar van het duel neemt het half september op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Kroatië en Kazachstan.