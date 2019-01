Jongere broer van Djokovic, straks in actie tegen Goffin, leed onder het succes van zijn broer en belandde zelfs in serieuze depressie: “Ik had geen leven, geen vrienden” Rik Spekenbrink

03 januari 2019

16u35

Bron: AD.nl 0 Tennis Het tennis had al de Bryan-broers, de zusjes Williams en Pliskova en het Schotse koppel Andy en Jamie Murray. In Qatar treedt deze week een nieuw dubbelduo met hetzelfde genenpakket in de schijnwerpers: Novak en Marko Djokovic. Vanavond nemen ze het in Doha op tegen onze landgenoot David Goffin en de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Ze dubbelen niet voor het eerst samen. Wel een primeur, deze week in Doha: Novak Djokovic en zijn jongere broer Marko die samen partijen winnen. De Servische broers staan vanmiddag in de halve finale van het ATP-toernooi.

In 2013 speelden ze voor het laatst samen, in Dubai. Net als bij hun vier eerdere partijen ging het in de eerste ronde mis. Het tennistalent is niet helemaal eerlijk verdeeld in de familie Djokovic. Marko, 27 jaar, bezet de 574ste op de wereldranglijst van het enkelspel. Zijn vier officiële partijen gingen allemaal verloren. In het dubbelspel stond de teller van overwinningen op één, tot deze week. Het totale prijzengeld van Marko Djokovic: 73.149 dollar, een half procent van dat van zijn oudere broer.

Marko Djokovic leed ook wel onder het succes van zijn broer, 14-voudig Grand Slam-winnaar, vertelde hij eerder. Door zijn hele jeugd in de schaduw van de succesvolle Novak te staan, belandde hij zelfs in een serieuze depressie, zo gaf Marko toe. “Ik hield niet genoeg van mezelf. Was altijd nerveus, energieloos. Ik had geen leven, geen vrienden, was afgesloten van de buitenwereld. Al die negativiteit kon nergens heen.”

Pepe Imaz, de ‘goeroe’ die ook Novak Djokovic afgelopen jaren bijstond, bracht hulp. “Praten met hem heeft me erg geholpen, langzaam kon ik dingen loslaten. Alleen maar omdat ik iemand zag die met liefde naar me keek en me vertrouwen gaf.”

In Doha vierden de broers afgelopen dagen ieder gewonnen punt uitbundig. In de eerste ronde versloegen ze het duo Ilkel/Zayid, om daarna af te rekenen met Dzuhmhur en Lajovic. Mochten ze vanmiddag ook beter zijn dan Goffin en Herbert, dan wacht de Serviërs een mooie finale tegen de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop.

Tennissende broers en zussen op het allerhoogste niveau zijn geen unicum. De zusjes Venus en Serena Williams zijn het beroemdst uiteraard, zij dubbelden geregeld samen. Hun landgenoten Mike en Bob Bryan zijn succesvol samen. Andere bekende tennissende broers en zussen in het huidige tennis: Karolina en Krystina Pliskova en Andy en Jamie Murray.