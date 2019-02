Jonge tennisser die beide ouders aan kanker verloor, pakt na toernooiwinst in Rio uit met bijzonder mooie speech ODBS

25 februari 2019

12u10 0 Tennis Laslo Djere werkte zich de voorbije week in de harten van de Carioca’s. Niet alleen met geweldig tennis, ook met zijn overwinningsspeech waarin nauwelijks iemand het droog hield in de tribunes.

De 23-jarige Serviër beleefde een droomweek in Rio, waar hij het ATP 500-toernooi (de hoogste categorie na de grandslams en de Masters 1000-toernooien) verrassend op de naam schreef. Niet één set verloor hij op weg naar de finale, met onderweg een zege tegen Dominic Thiem. De eerste top tien-scalp van Djere, wiens hoogste positie op de ATP-ranking nummer 83 is. In de finale gisteren ging het rijzende Canadese talent Felix Auger-Aliassime (18) voor de bijl. Maar was het tennis van Djere bijzonder solide, dan waren de emoties tijdens zijn speech vooral rauw en erg mooi.

Eerst bedankte hij traditioneel maar al opmerkelijk oprecht zijn tegenstander en de toernooiorganisatie, maar na een minuutje werd het plots erg emotioneel omdat hij de zege opdroeg aan zijn ouders. Zij verloren beiden door kanker het leven, zijn vader zelfs pas recent. “Ik verloor mijn moeder zeven jaar geleden, dus wil ik deze zege aan haar opdragen. En ook aan mijn vader, van wie ik twee maanden geleden afscheid moest nemen. Mijn ouders hebben de grootste impact op mijn carrière gehad. Dankzij hen, ben ik vandaag wie ik ben. Hopelijk konden ze man van hierboven bezig zien.”

Not a dry eye in the house 🏆#RioOpen pic.twitter.com/NZPmh1aMtQ Tennis TV(@ TennisTV) link

Djere wees ondertussen ook richting zijn coach Boris Conkic, man die het net als quasi iedereen in de tribune niet droog hield. “Ik wil ook mijn jonge zusje bedanken. Zij zit thuis in Servië, maar is een geweldige steun voor me geweest en ik ben zo dankbaar dat ik haar heb. Bedankt ook aan mijn vriendin, zij is er ook in de zwaarste momenten voor mij. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn voor al mijn vrienden en familie. En natuurlijk jullie, om me hier vandaag aan te moedigen... Hier zit ik dan, op mijn 23ste, zonder ouders. Ik wil hen gewoon fier maken.”

Waarna hartverwarmend applaus volgde voor Djere, die ook snel gefeliciteerd werd door de Braziliaanse legende Gustavo Kuerten. ‘Guga’ verloor zelf op zijn zevende zijn vader om vervolgens een knappe carrière uit te bouwen. Nick Kyrgios, de Australiër die zijn bijnaam van ‘bad boy’ eerder deze week nog eens alle eer aandeed, betuigde via Twitter alvast zijn medeleven.

Well done champion, we are with you 🙏🏽🙌🏽 https://t.co/1gCspNgX1F Nicholas Kyrgios(@ NickKyrgios) link