John Isner veroordeelt relschoppende "anarchistische losers", maar krijgt al gauw lik op stuk van Naomi Osaka

03 juni 2020

08u26 0 Tennis Naomi Osaka heeft collega-tennisser John Isner een flinke veeg uit de pan gegeven op Twitter. Het voormalige nummer één van de wereld bij de vrouwen vond het niet kunnen dat de Amerikaan de relschoppers veroordeelde, alvorens het te hebben over de eigenlijke oorzaak van het probleem: de dood van George Floyd.

Dit is absoluut zielig. Arresteer deze anarchistische losers John Isner nadat vandalen een monument hadden vernield

De dood van George Floyd blijft nazinderen. Michael Jordan, Lewis Hamilton, Serena Williams, LeBron James,... ‘t Zijn maar enkele van de vele topsporters die de laatste dagen openlijk hun afgrijzen lieten blijken na de moord op 46-jarige George Floyd. Ook John Isner vroeg eerder al openlijk om gerechtigheid voor de dood op de zwarte man, maar de 34-jarige Amerikaan liet ook zijn ongenoegen blijken over de plunderingen en de rellen die de protesten overal in de Verenigde Staten tot gevolg hebben. “De kerk van St. John in Washington is een 205 jaar oud monument en een plaats van genezing. Dit is absoluut zielig. Arresteer deze anarchistische losers”, zo schreef de boomlange Amerikaan (2m08), momenteel nummer 21 op de ATP-ranglijst, op Twitter bij een nieuwsbericht over de bewuste kerk. In een andere tweet gaf de 34-jarige Amerikaan, die in het verleden meer dan eens liet blijken een aanhanger van president Donald Trump te zijn, ook nog aan dat de rellen Floyd “tot schande brengen”.

St Johns church is a 205 years old historic landmark and place of healing. This is absolutely pathetic. Arrest these anarchist losers. https://t.co/mWSFFO3QFQ John Isner(@ JohnIsner) link

Woorden die hem niet overal in dank worden afgenomen. Al zeker niet door Naomi Osaka, het nummer tien op de WTA-ranking. De 22-jarige Osaka, dochter van een Haïtiaanse papa en een Japanse mama, nam haar collega-tennisser, weliswaar zonder namen te noemen, enkele uren na zijn tweet over de vernielde kerk onder vuur. “Wanneer je tweet over het plunderen in plaats van over de dood van een ongewapende zwarte man”, schreef de tweevoudige grandslamwinnares, gevolgd door enkele emoji’s die boekdelen spreken. En er volgde ook nog een tweede tweet. “Ik zie mensen die als spoken waren op Twitter wanneer de gebeurtenissen zich oorspronkelijk voltrokken, maar van zodra het plunderen begon, zijn ze zeker snel om ons elk uur een update te geven over wat ze daar van vinden.”

When you tweet about the lootings before you tweet about the death of an unarmed black man 🤡🤡🤡🤡 NaomiOsaka大坂なおみ(@ naomiosaka) link

I see people been ghost on twitter for a week when the events first started unfolding, but as soon as the looting started they sure are quick to give us hourly updates on how they’re feeling once again 😃 NaomiOsaka大坂なおみ(@ naomiosaka) link