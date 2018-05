Johanna Larsson verovert tweede WTA-titel in Nürnberg TLB

26 mei 2018

16u42

Bron: Belga 0 Tennis De Zweedse Johanna Larsson (WTA 97) heeft het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) aan haar palmares toegevoegd. In de finale versloeg Larsson de Amerikaanse Alison Riske (WTA 105) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-4 na 1 uur en 47 minuten. Riske hield vrijdag Kirsten Flipkens (WTA 69) uit de finale.

Voor Larsson is het de tweede WTA-titel. In 2015 pakte ze de eindzege in het Zweedse Bastad. Riske pakte in 2014 haar enige WTA-titel in het Chinese Tianjin.

Larsson is in Nürnberg de dubbelpartner van Flipkens. De tweede reekshoofden nemen het later op de dag in de halve finales op tegen de Kroatische Darija Jurak en de Zweedse Cornelia Lister. Bij winst volgt een finale tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Sloveense Katarina Srebotnik, de derde reekshoofden.