Johan Van Herck wordt kapitein van zowel Fed Cup- als Davis Cup-team



Redactie

02 oktober 2018

11u41

Bron: Belga 0

Johan Van Herck (44) is de nieuwe kapitein van het Belgische Fed Cup-team. Hij blijft ook kapitein van de Davis Cup-ploeg. Dat heeft de Koninklijke Belgische Tennis Bond (KBTB) vandaag bekendgemaakt in het Maison des Sports te Luik. Van Herck is al sinds 2011 de skipper van het Davis Cup-team. In 2015 en 2017 leidde hij de Belgische mannen naar de finale van het landenteamtoernooi. Daarin waren Groot-Brittannië en Frankrijk te sterk voor de Belgen.

In maart van dit jaar zette de Belgische tennisbond de samenwerking met Dominique Monami als Fed Cup-coach stop. "De wisselwerking tussen Dominique en de ploeg bleek niet meer optimaal", zo klonk het. Daarop nam Ivo Van Aken eenmalig over voor het duel met Italië in de barrages van de Wereldgroep. België won met 0-4 in Genua en verzekerde zich zo van het behoud in de elitegroep met de acht beste landen.

De Belgische Fed Cup-vrouwen spelen op 9 en 10 februari 2019 in de eerste ronde van de Wereldgroep thuis tegen Frankrijk. Vlak daarvoor is Van Herck met de mannen in Brazilië (1-2 februari) voor de voorronde van de hervormde Davis Cup.

Flipkens verliest kansloos van Bertens in tweede ronde

Kirsten Flipkens (WTA 57) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar). De Kempense ging in twee sets kansloos onderuit tegen elfde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 11): tweemaal 6-1 na 1 uur spelen. Flipkens had de vorige vier duels met de Nederlandse nochtans winnend afgesloten. In de onderlinge confrontaties staat het nu 4-2 voor onze landgenote.

Na de uitschakeling van Flipkens zijn er geen Belgen meer actief op de hoofdtabel. Elise Mertens (WTA 14) en Alison Van Uytvanck (WTA 52) sneuvelden in de eerste ronde. Maandag werd Flipkens uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Roemeense Raluca Olaru verloor ze met 6-2, 2-6 en 10/7 van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova.

Naomi Osaka is zeker van plaats in Singapore

Naomi Osaka (WTA 6) heeft zich voor het eerst in haar carrière verzekerd van een plaats op de WTA Finals, die van 21 tot 28 oktober in Singapore gespeeld worden. De 20-jarige Japanse veroverde als derde tennisster een ticket voor het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen, dankzij haar zege tegen de Kazachse Zarina Diyas in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking.

"Kwalificatie voor de WTA Finals is een fantastische prestatie", verklaart Osaka, die eerder dit seizoen op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverde na een zege in de finale tegen Serena Williams. Naast Osaka zijn de Roemeense Simona Halep en de Duitse Angelique Kerber al zeker van deelname aan het prestigieuze toernooi in Singapore.