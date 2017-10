Johan Van Herck: "Meer kansen in Davis Cup-finale dan twee jaar geleden tegen Britten" PL

Bron: Belga 0 BELGA Tennis Johan Van Herck, de kapitein van de Belgische Davis Cup-ploeg, blikte vandaag op een persmoment in Antwerpen vooruit naar de finale eind november tegen Frankrijk. Hij ziet meer winstkansen dan in de verloren finale van twee jaar geleden tegen de Britten.

"Het is anders dan in 2015. Toen waren de Britten met Murray de uitgesproken favoriet", zegt Van Herck. "Nu weten we dat er meer kansen liggen voor ons, maar we zijn nog altijd geen favoriet. We weten eigenlijk gewoon nog niet wie de Fransen zullen opstellen. Ik las dat zowel Monfils, Tsonga, Gasquet als Mahut zin hebben, maar het wordt afwachten."

Van Herck is van plan om met een gelijkaardige ploeg naar Lille te trekken als het team dat in de halve finales Australië versloeg. David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans lijken zekerheden, aangevuld met Joris De Loore of Arthur De Greef. "Die vijf vormen de brede selectie. De beslissing valt tien dagen op voorhand. De Loore is na zijn blessure deze week voor het eerst weer aan het trainen. Hij doet alles om erbij te zijn." Omdat het voor de Belgen in het dubbelspel al wel eens misliep, werd hier en daar gesuggereerd om dubbeltandem Sander Gillé en Joran Vliegen, deze week actief in Antwerpen, te selecteren. De kapitein sluit het idee niet helemaal uit. "Ik ga vanavond naar hun wedstrijd kijken, en we zullen hen in de voorbereiding zeker gebruiken."

Vanaf 13 november gaat de Belgische ploeg samen de laatste rechte lijn in. "Zo kunnen de spelers alles laten vallen en zich helemaal op de Davis Cup concentreren. We kunnen op die manier ook hun recuperatie goed begeleiden, niet onbelangrijk aan het einde van het seizoen. Goffin zal waarschijnlijk wel pas veel later aansluiten omdat hij nog het Masters speelt." Tussen het Masterstoernooi en de Davis Cup-finale zitten slechts vier dagen. Goffin wacht een drukke periode. "We zullen wel zien in welke staat we hem ontvangen. We gaan hem goed verzorgen, zodat hij tegen vrijdag 24 november topfit geraakt. Hij houdt er net van om veel wedstrijden te spelen."



Kan de groepssfeer, met 'Mister Davis Cup' Steve Darcis voorop, straks de doorslag geven? "Twee jaar geleden was Darcis maar op halve kracht. Nu heeft hij volledig voor de Davis Cup gekozen en verwacht ik hem op 100 procent sterkte. Die finale is een beloning voor het hele team, een week die we nooit meer zullen vergeten. Ook voor de staf. De band tussen alle leden van de groep zit nu heel goed, we moeten nog even op die weg doorgaan."