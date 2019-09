Johan Van Herck laat opening voor terugkeer in Fed Cup-team: "Ga er met haar over praten" YP

12 september 2019

16u13

Bron: Belga 0 Tennis Johan Van Herck, kapitein van de Belgische Davis Cup- en Fed Cup-ploeg, toonde zich erg tevreden met de terugkeer van Kim Clijsters op de tenniscourts. "Dit is fantastisch nieuws voor het Belgische tennis en voor de tennissport in het algemeen", liet hij optekenen. Van Herck liet ook weten dat hij Clijsters zeker zal contacteren of ze ook een terugkeer in het Fed Cup-team overweegt.

"Ik was heel verrast het nieuws te horen", stak Van Herck van wal. "Ik ben natuurlijk heel verheugd. Dit is fantastisch nieuws voor het Belgische tennis en voor de tennissport in het algemeen. Ik was vooraf niet op de hoogte. Ik heb het nieuws ook via sociale media vernomen.”

"Ik denk dat Kim dit als een enorme uitdaging ziet", ging Van Herck verder. "In feite kan Kim alles. Ze beschikt over enorme kwaliteiten. Ik vermoed dat ze zich al een hele tijd aan het voorbereiden is. Haar mogelijkheden zijn in principe eindeloos. Kim zal, vermoed ik, wel de ambitie hebben om de absolute top van het vrouwentennis opnieuw te halen. Ze is altijd heel ambitieus geweest.”

Van Herck gaf ook aan de komende weken graag eens samen te willen zitten met Kim Clijsters om een eventuele comeback in het Fed Cup-team te bespreken. "Ik ga haar zeker contacteren met die vraag. Een Kim in vorm zou natuurlijk een enorme versterking zijn voor ons team. Maar ik wil niet vooruitlopen op de zaken. Het is afwachten hoe ze haar seizoen begint, hoe haar eerste toernooien verlopen. We spelen begin februari al tegen Kazachstan, dat is al heel snel.”