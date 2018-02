Johan Van Herck: "Het is aan David om het nu af te maken" LPB

03 februari 2018

21u43

Nu België het dubbelspel in de Davis Cup-ontmoeting tegen Hongarije in Luik verloren heeft, is het aan David Goffin om het zondag alsnog af te maken. Als de Belgen het halen, wacht van 6 tot 8 april een duel met de Verenigde Staten.

Goffin begint er zondag aan om 13.30 uur. De nummer zeven van de wereld neemt het op tegen de nummer 63, Marton Fucsovics. De twee namen het nooit eerder tegen mekaar op. Kapitein Johan Van Herck heeft er vertrouwen in. "Het dubbelspel met 7-5 in de vijfde set verliezen, is zuur. We wilden het vandaag afmaken, maar nu is het aan David om dat zondag te doen. Hij heeft de wapens om het tegen eender wie te halen."

Van Herck ziet meerdere redenen waarom Goffin het zal halen. "Fucsovics is een goeie speler, maar hij heeft al zeven uur op de court gestaan. En zelfs zonder dat is David intrinsiek gewoon beter. Hij weet wat we van hem verwachten, maar heeft zich goed voorbereid en is ontspannen."

Ruben Bemelmans en Joris De Loore kwamen nog even terug op hun verloren dubbelpartij. "Het was het wedstrijdbegin dat ons in moeilijkheden bracht", zei Bemelmans. "Als we beter gestart waren, hadden we later niet die druk op onze schouders gehad. In de toekomst moeten we gewoon sterker beginnen om de wedstrijd in een andere richting te stuwen."

De Loore sloot zich aan bij zijn dubbelpartner. "In het begin hebben we de kansen op een break niet gegrepen. Op het einde hing het van kleine details af. Toen we agressief speelden, hebben we getoond dat we beter waren."

Als er nog een vijfde duel nodig is, moet Bemelmans nog eens aan de bak. Hij neemt het dan op tegen Attila Balazs.