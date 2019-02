Johan Van Herck draait knop om richting Fed Cup: “Het zal erom spannen tegen Frankrijk” TLB/LPB

06 februari 2019

14u49

Bron: Belga 0 Tennis Johan Van Herck is al sinds 2011 de kapitein van de Belgische tennismannen, maar heeft nu ook de Fed Cup-ploeg onder zijn hoede. Dit weekend wacht voor de bondscoach meteen een eerste test, met de komst van Frankrijk naar het hardcourt van Luik in de eerste ronde (kwartfinales). “De werkwijze is dezelfde”, aldus Van Herck op een persmoment. “Alles zit in een goede voorbereiding.”

Van Herck is nog maar pas terug van Brazilië, waar hij met het mannenteam knap de kwalificatie afdwong voor de finalefase van de Davis Cup later dit jaar.

“Maar ik heb snel de knop omgedraaid”, aldus de Belgische T1. “Na onze aankomst maandagavond hebben we meteen het werk opgenomen, want met deze ploeg en staf beginnen we van nul. We hebben allemaal dezelfde ambitie en dat is het duel winnen. De manier van werken bij de vrouwen verschilt niet heel veel van onze aanpak bij de mannenploeg. Een goede voorbereiding is de sleutel. We hebben al veel overlegd met de staf van de speelsters. Ik ben iemand die het positieve benadrukt en ik moedig mijn spelers veel aan. Dat is niet anders nu ik de Fed Cup-ploeg train.”

“Ik voorspel een evenwichtige strijd”, aldus nog Van Herck. “Er zal veel kwaliteit op het veld staan, met teams die bewezen hebben er te staan in de Fed Cup. Zij komen met hun sterkste team, maar wij ook. Ik kan niet anders zeggen dan dat het erom zal spannen.”

Elise Mertens werkt dit weekend haar eerste Fed Cup-wedstrijd ooit op vaderlandse bodem af. “Het is toch wel speciaal om België in eigen land te vertegenwoordigen”, zegt de 23-jarige Limburgse. Mertens speelde al meerdere Fed Cup-ontmoetingen, maar telkens buitenshuis. Nu komt ze in eigen land in actie en lijkt ze meer dan ooit het Belgische speerpunt. “Ik voel me niet echt de leidster”, aldus Mertens. “We vormen een ploeg, met vier vrouwen en de kapitein. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik kijk er echt naar uit om voor het Belgische publiek te tennissen. Johan (Van Herck, red.) is er voor ons, het gevoel zit goed. Ik heb de voorbije 2,5 weken goed getraind. Deze week hebben we in ploegverband gewerkt, dat is toch wat anders.”

Franse kapitein: “Belgen favoriet”

De Franse kapitein Julien Benneteau verwacht een spannend duel, met de Belgen als lichte favoriet. "Zij kunnen misschien profiteren van het thuisvoordeel", blikte Benneteau vooruit. Benneteau maakt, net zoals Johan Van Herck aan de overzijde, zijn Fed Cup-debuut. Hij rekent op Caroline Garcia (WTA 19), Alizé Cornet (WTA 51), Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103) om België te kloppen. "Dat is het team waar ik van droomde, ik ben dus gelukkig", verklaarde Benneteau. "Caroline is er na twee jaar weer bij, en ook de terugkeer van Alizé is erg belangrijk voor mij. Zij is sinds het begin van het seizoen in goede doen. Pauline en Kristina kennen ons team en de Fed Cup goed, en toonden in het verleden al dat ze in staat zijn om belangrijke wedstrijden te winnen. Fiona is het jonge veulen en zorgt voor een frisse wind. Op papier is dit echt de beste ploeg."

België rekent in Luik op Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 50), Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) om de klus te klaren. "Een heel stevig geheel, met Mertens als speerpunt", meent de Franse coach. "Met ook nog Van Uytvanck en Flipkens, die een eerder atypische manier van tennis spelen, heeft Van Herck vele opties. Op papier belooft het een heel spannende strijd te worden. Vorig jaar haalden wij het nipt met 3-2, waar we speelden toen thuis. Nu is het opnieuw een dubbeltje op zijn kant, met licht voordeel voor de Belgen die in eigen land spelen.”