Johan Van Herck: "Ambitie is minimum kwartfinales"

18 november 2019

Davis Cup België begint maandag in Madrid aan de nieuwe formule van de Davis Cup, waarbij achttien landen zullen strijden om de overwinning. Goffin (ATP-11) en co zijn ingedeeld in groep D en spelen om 16u00 op het hardcourt van stadium 3 in het Caja Magica tegen het Colombia van de nummers 1 in de dubbelranking Juan Sebastian Cabal en Robert Farah.

"Het is duidelijk dat we favoriet zijn en dat we een goede kans hebben om dit duel te winnen, maar we moeten in ieder geval op onze hoede zijn", blikte kapitein Johan Van Herck vooruit. "Santiago Giraldo (ATP-280), hun ex-nummer 1, wist zich deze zomer nog voor de hoofdtabel van het US Open te plaatsen en was ooit nog 28e op de wereldranglijst. Daniel Elahi Galan (ATP-191) heeft dan weer vooral op gravel gespeeld de laatste tijd."

Naast Colombia zit ook het Australië van Nick Kyrgios (ATP-30) en Alex De Minaur (ATP-18) in de groep van de Belgen. Die wedstrijd vindt woensdag plaats en zal waarschijnlijk beslissend zijn om door te stoten naar de finale fase van het toernooi. "Dat wordt een heel moeilijke wedstrijd, tegen een heel sterk team. De Australiërs zullen vast en zeker revanche willen nemen voor hun nederlaag in 2017 (toen in de halve finales in Brussel). Het zou wel eens van details kunnen afhangen. Er is al veel gezegd over de nieuwe formule van de Davis Cup. Het is niet meer zoals het vroeger was, maar dat moeten we accepteren en we moeten gewoon ons best doen. We zijn goed voorbereid en we zijn er klaar voor. Onze ambitie is om op zijn minst de kwartfinales te halen."

Goffin, de Belgische nummer een, bevestigde dat het team klaar is om een goede Davis Cup te spelen. "We hebben een heel goede week training achter de rug. Het verschil is dat we nu tegen spelers uit verschillende landen kunnen spelen. De sfeer in het team is uitstekend, we willen zo ver mogelijk geraken en zo goed mogelijk presteren. Ik heb vaak goede statistieken gehaald op de Davis Cup. Het belangrijkste is om er vanaf het eerste punt te staan."

Ook "Mister Davis Cup" Steve Darcis (ATP-155) is ambitieus en droomt zelfs van de titel. "Er is nog niet veel sprake van stress op dit moment. Vanaf maandag spelen we voor ons land, dus dan denk ik dat die stress wel zal komen. Het voelt op dit moment meer aan als de Olympische Spelen dan als de Davis Cup, maar we zullen tot het uiterste gaan en zo veel mogelijk matchen proberen te winnen. We spelen voor de beker.”