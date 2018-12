Joachim Gérard plaatst zich voor finale Masters rolstoeltennis XC

01 december 2018

23u45

Bron: Belga 2 Tennis Joachim Gérard (ITF 6) heeft zich geplaatst voor de finale van de Masters rolstoeltennis in het Amerikaanse Orlando (Florida). In de halve finales haalde onze landgenoot het in twee sets (6-1 en 6-2) van de Zweed Stefan Olsson (ITF 7), zijn dubbelpartner tijdens het seizoen.

De dertigjarige Gérard speelt in de finale tegen de Japanner Shingo Kunieda, die op zijn beurt te sterk was voor de Argentijn Gustavo Fernandez. De 34-jarige Japanner is de huidige nummer een van de wereld.

Gérard schreef in 2015 en 2016 de Masters op zijn naam in het enkelspel, vorig jaar pakte hij brons. Twee weken geleden bereikte de bronzenmedaillewinnaar van de Paralympics in Rio de Janeiro met Olsson de finale van de Masters dubbelspel. Daarin waren Houdet en zijn landgenoot Nicolas Peifer te sterk. In 2014 won Gérard met Houdet het officieuze WK in het dubbelspel.