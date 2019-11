Joachim Gérard naar halve finales enkelspel op Masters rolstoeltennis Redactie

23 november 2019

19u24 0 Tennis Titelverdediger Joachim Gérard heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de halve finales van de Masters rolstoeltennis in het Amerikaanse Orlando. Gérard won zijn derde groepsduel tegen de Brit Gordon Reid in drie sets (3-6, 6-0 en 6-1). In de halve eindstrijd treft hij de Argentijn Gustavo Fernandez, nummer één van de wereld en winnaar van de andere poule.

Gérard, de nummer vier van de wereld, was de groepsfase begonnen met een zege tegen de Fransman Nicolas Peifer, waarna een verliespartij tegen de Japanner Shingo Kunieda volgde. Kunieda versloeg in het andere pouleduel zaterdag Peifer, waardoor hij als groepswinnaar - samen met Gérard - naar de halve finales mag.

Gérard won de Masters in het enkelspel in 2015, 2016 en 2018.

Hij komt ook in het dubbelspel nog in actie. Daar treft hij zaterdag, aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson, in de halve finales landgenoot Jef Vandorpe en de Nederlander Ruben Spaargaren.