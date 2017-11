Jack Sock wint finale Parijs-Bercy en pakt het laatste ticket voor de Masters Redactie

17u44

Bron: Belga 0 Photo News Tennis De Amerikaan Jack Sock (ATP 22) heeft het Masters 1.000 toernooi van Parijs-Bercy (hard/4.273.775 euro) op zijn naam geschreven. Hij verzekerde zich meteen van het laatste ticket voor de Masters.

Photo News

De 25-jarige Sock, het zestiende reekshoofd, versloeg in de finale zijn Servische leeftijdsgenoot en qualifier Filip Krajinovic (ATP 77). Het werd 5-7, 6-4 en 6-1. De match duurde 1 uur en 58 minuten. Voor Sock is het de vierde ATP-titel, de derde dit jaar na zeges in Auckland en Delray Beach. In 2015 won hij het toernooi van Houston. Krajinovic stond voor het eerst in een finale op het ATP-circuit. Als de Serviër het toernooi in de Franse hoofdstad had gewonnen, dan mocht de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 11) als achtste en laatste naar de ATP Finals in Londen (12-19 november).

Op de erelijst van de Rolex Paris Masters volgt Jack Sock de Schot Andy Murray op.

REUTERS Filip Krajinovic won set 1, maar dan was de pret voorbij.

De acht voor Masters Londen

De zeven spelers die zich eerder kwalificeerden voor de Masters in de O2 Arena zijn David Goffin (ATP 10), de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1), de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Duitser Alexander Zverev (ATP 4), de Kroaat Marin Cilic (ATP 5), de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 8).

USA's Jack Sock in action during the final against Serbia's Filip Krajinovic