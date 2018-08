ITF wil na Davis Cup ook Fed Cup hervormen en verdubbelt prijzengeld MH

24 augustus 2018

15u39

Bron: Belga 0 Tennis De Internationale Tennisfederatie ITF verdubbelt volgend jaar het prijzengeld in de Fed Cup. De zestien landen die deelnemen aan Wereldgroep I (o.a. België) en II mogen dan 7,5 miljoen dollar (6,5 miljoen euro) onder elkaar verdelen. Dit jaar bedraagt de prijzenpot 3,7 miljoen dollar.

De verhoging kadert in een aantal hervormingen die de ITF wil doorvoeren om de landencompetitie bij de vrouwen, in navolging van de Davis Cup bij de mannen, aantrekkelijker te maken. Er liggen verschillende formats op tafel. Zo denkt men na over een toernooi van een week in een stad met zestien landen. Dat moet de belasting voor de speelsters verkleinen, wat dan weer meer toppers naar de Fed Cup moet lokken. Vandaag werken de finalisten per jaar drie ontmoetingen af verdeeld over drie weekends (in februari, april en november).

In 2019 zullen de Fed Cupkapiteins alvast vijf speelsters mogen selecteren (in plaats van vier) en wordt een tiebreak in de derde set geïntroduceerd. België ontvangt in februari Frankrijk in de eerste ronde van Wereldgroep I.

De hervorming van de Davis Cup werd vorige week goedgekeurd. Die competitie wordt een toernooi van een week op een plaats met achttien landen.

Het traditionele format van de Davis Cup, drie dagen tennis met vier enkelwedstrijden en één dubbel tijdens (voor de finalisten) vier lange weekends doorheen het jaar, werd zo geschiedenis.