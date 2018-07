Italiaan pakt eerste ATP-zege - 17-jarige Servische wint in Moskou DMM

29 juli 2018

15u13

Bron: Belga 0

Italiaan wint eerste ATP-toernooi

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 84) heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Berretini klopte in de finale in het Zwitserse Gstaad het Spaanse tweede reekshoofd Roberto Bautista Agut (ATP 17) na één uur en 47 minuten tennis in twee sets (7-6 (11/9) en 6-4).

Voor de 22-jarige Italiaan was het zijn eerste ATP-finale. Hij kon in het verleden wel al twee Challengertoernooien winnen, waaronder eentje (Bergamo) dit jaar. Voor de 30-jarige Bautista Agut was het zijn vijftiende finale. Hij won al acht titels, waaronder twee dit seizoen (Auckland en Dubai).

Danilovic wint finale tussen tieners in Russische hoofstad

De Servische Olga Danilovic (WTA 187) heeft het WTA-toernooi in Moskou op zak gestoken. Danilovic klopte in de eindstrijd thuisspeelster Anastasia Potapova (WTA 204), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stond, na een uitputtingsslag van twee uur en 22 minuten tennis in drie sets (7-5, 6-7 (1/7) en 6-4).

Opvallend was dat beide tennisters nauwelijks zeventien jaar oud zijn. Het was voor beide speelsters dan ook hun eerste WTA-finale