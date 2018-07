Italiaan Fognini pakt eindzege in Bastad TLB

22 juli 2018

16u36

Bron: Belga 0 Tennis De Italiaan Fabio Fognini (ATP 15) heeft het ATP-toernooi in het Zweedse Båstad (gravel/501.345 euro) op zijn naam geschreven.

Fognini klopte in de eindstrijd de Fransman Richard Gasquet (ATP 29) in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-1. De wedstrijd nam een uur en 47 minuten in beslag.

De 31-jarige Fognini stond voor de zestiende keer in een ATP-finale. Er staan nu zeven toernooizeges op zijn erelijst. Dit jaar was hij de beste op het graveltoernooi in het Braziliaanse São Paulo. Gasquet kon zondag zijn zestiende ATP-titel van zijn carrière boeken, zijn tweede van het seizoen na zijn eindzege in 's Hertogenbosch in juni.