Italiaan Cecchinato verovert tweede ATP-titel in Umag

22 juli 2018

23u42

De Italiaan Marco Cecchinato (ATP-27) heeft het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (501.345 euro) op zijn naam gezet. Het derde reekshoofd legde in de finale de Argentijn Guido Pella (ATP-72) over de knie in twee sets. Na 1 uur en 38 minuten stonden de 6-2 en 7-6 (7/4) setstanden op het scorebord.

Cecchinato stond voor de tweede keer in een ATP-finale en schoot even vaak raak. In april boekte de gravelspecialist in Boedapest zijn eerste eindzege op het ATP-circuit. De Italiaan verraste op Roland-Garros door achtereenvolgens David Goffin (ATP-11) en Novak Djokovic (ATP-10) te kloppen. De halve finales waren uiteindelijk het eindstation op het Parijse gravel.

Pella plaatste zich voor de derde keer voor een ATP-finale. Na nederlagen in de graveltoernooien van München (2017) en Rio de Janeiro (2016) keert de Argentijn opnieuw met lege handen terug.