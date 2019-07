Isner zegeviert in Newport en is alleen recordhouder, Lajovic pakt in Kroatië eerste ATP-titel AB

John Isner na vierde zege alleen recordhouder

John Isner (ATP-15) heeft zondag voor de vierde keer in zijn carrière het ATP-toernooi van Newport (583.585 dollar) gewonnen. In de finale nam de 34-jarige Amerikaan, eerste reekshoofd op het gras in Rhode Island, met 7-6 (7/2) en 6-3 de maat van het Kazachse zevende reekshoofd Alexander Bublik (ATP-83). Daar had hij een uur en een kwartier voor nodig.

Het is de vijftiende ATP-titel voor Isner, de eerste dit seizoen. Eind maart was hij wel al runner-up in Miami. Daarna kwam hij door een blessure aan de linkervoet tot Wimbledon niet meer in actie. Het toernooi van Newport won hij ook al in 2011, 2012 en 2017. Met een vierde titel is hij nu alleen recordhouder. Voorheen deelde hij het record met de Indiër Vijay Amritraj, winnaar in 1976, 1980 en 1984.

Serviër Lajovic pakt in Kroatië eerste ATP-titel

Dusan Lajovic (ATP 36) heeft zondag het ATP-toernooi in het Kroatische Umag op zak gestoken. De 29-jarige Serviër, het vierde reekshoofd, versloeg in de finale na één uur en 52 minuten tennis de Hongaarse kwalificatiespeler Attila Balazs (ATP 207) in twee sets (7-5 en 7-5). Voor Lajovic was het de tweede ATP-finale in zijn carrière. De eerste verloor hij in april van dit jaar in Monte Carlo tegen de Italiaan Fabio Fognini.