Isner spoelt verloren halve finale Wimbledon door met eindwinst in Atlanta

30 juli 2018

Bron: Belga 0 Tennis John Isner (ATP-9) heeft zijn titel verlengd in Atlanta (Georgia). In een heruitgave van de finale van vorig jaar versloeg de 33-jarige Amerikaan zijn landgenoot Ryan Harrison (ATP-53) in 1 uur en 59 minuten met 5-7, 6-3 en 6-4.

Vorig jaar bood de 26-jarige Harrison net iets minder weerwerk. Toen won Isner in twee tiebreaks: 7-6 (8/6) en 7-6 (9/7). Het is al de vijfde keer dat Isner het met 668.460 dollar gedoteerde hardcourttoernooi op zijn naam schrijft en daarmee is hij ruim recordhouder. Bij zijn landgenoten Pete Sampras en Andy Roddick stopte de teller op drie.

Isner stond voor de achtste keer, op negen jaar tijd, in de finale. Hij won het toernooi ook in 2013, 2014, 2015 en 2017 en was in 2010, 2011 en 2016 runner-up.

Uit 26 ATP-finales puurde de Amerikaanse reus (2m08) veertien titels. Dit seizoen zit hij aan twee toernooizeges. In april bracht hij het Masters 1.000 van Miami op zijn palmares. Harrison moet het met één ATP-titel stellen. Hij was vorig jaar de beste in Memphis.