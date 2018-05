Is de bodem nu echt bereikt? Eens zo veelbelovende tennisdiva 'Genie' Bouchard is nog wat dieper gevallen TLB

23 mei 2018

15u30 0 Tennis Eugenie Bouchard blijft op de dool. De 24-jarige Canadese tennisster slaagt er naar niet in om haar carrière weer echt op de rails te krijgen. 'Genie' wint amper nog een wedstrijd, heeft geen trainer meer en verdween dit jaar voor het eerst sinds 2013 uit de top-100 van de wereldranglijst. Maar het kan altijd erger. Vandaag sneuvelde de blondine zelfs in de eerste kwalificatieronde voor Roland Garros, waar ze in 2014 nog de halve finale speelde.

Eén van de favoriete artiesten van Bouchard is haar landgenoot en rapper Drake. Started from the bottom now we're here, zingt Drake in een van zijn bekendste hits. Maar in het geval van Bouchard is het omgekeerde eigenlijk waar. 'Genie' begon at the top, maar is al enkele jaren - op sportief vlak - op weg naar de bodem. Een die lijkt ook steeds meer in zicht te komen. Vandaag sneuvelde Bouchard kansloos in de kwalificatieronde voor Roland Garros. De 27-jarige Sloveense Dalila Jakupovic tenniste Bouchard in Parijs van het kastje naar de muur. In sneltempo won Jakupovic de eerste set met 6-0, waarna Bouchard er in set twee al snel de brui aan gaf. "Een buikspierblessure", zo klonk het in haar entourage.

Halve finale Roland Garros, finale Wimbledon

Wie vijf jaar geleden voorspeld zou hebben dat Bouchard in 2018 in de kwalificaties van Roland Garros zou sneuvelen, werd ongetwijfeld voor gek verklaard. De bloedmooie blondine uit Quebec (tegenwoordig woont ze in Miami, red.) sloeg de tenniswereld in 2013 en vooral in 2014 met verstomming. Op haar negentiende kreeg ze in 2013 meteen een plek op de hoofdtabel van Roland Garros. Ze sneuvelde in de tweede ronde, maar liet al vlagen van haar talent zien. En dat talent kwam een jaar later helemaal tot uiting.

In 2014 speelde Bouchard de halve finales van de Australian Open en Roland Garros. En op het gras van Wimbledon - haar favoriete ondergrond - haalde ze zelfs de finale. Die verloor ze kansloos tegen Petra Kvitova, maar de toekomst lachte Bouchard toe. In oktober bekleedde ze de vijfde plaats op de WTA-ranking en de postergirl sloot lucratieve sponsordeals af met multinationals als Coca-Cola. De nieuwe leading lady van het tennis leek geboren, maar dat liep toch even anders.

Val in kleedkamer US Open

Ook in 2015 ging het aanvankelijk goed. Op de Hopman Cup versloeg ze Serena Williams en op de Australian Open schopte ze het tot de kwartfinales - daar was Maria Sharapova te sterk. Maar haar niveau van een jaar eerder halen, lukte daarna bijna niet. Bouchards gravelseizoen verliep dramatisch, op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde tegen thuisspeelster Kristina Mladenovic.

Bouchard stapelde de nederlagen op en na amper zes maanden zette ze de samenwerking met haar coach Sam Sumyk stop. Veel beterschap leverde die beslissing aanvankelijk niet op. Ook Wimbledon zat er al na één ronde op voor de Canadese schone. Maar op het laatste grandslamtoernooi van het jaar, de US Open, haalde Bouchard plots wél weer haar niveau. Ze versloeg Alison Riske, Polona Hercog en Dominika Cibulkova, maar dan sloeg het noodlot toe.

Tijdens de US Open raakte Bouchard geblesseerd nadat ze uitgleed over een natte vloer in een donkere kleedkamer. Bouchard liep bij haar val een hersenschudding op en moest daardoor verstek laten voor de rest van het toernooi. Daarna speelde ze in 2015 uiteindelijk nog één wedstrijd. Bouchard sleepte de Amerikaanse tennisbond voor de rechter en begin 2018 troffen beide schikking. De Canadese kreeg een flinke smak geld.

Pikante shoots en twitterdate

Volgens haar entourage heeft de val er veel - zoniet alles - mee te maken, maar feit is wel dat Bouchard na de glijpartij nooit meer haar vertrouwde niveau heeft gehaald. De blondine geraakte nooit meer verder dan de derde ronde van een grandslamtoernooi en haar focus verschoof steeds meer naar extrasportieve zaken. Bouchard prijkte al twee keer met weinig textiel om het lijf in de Swimsuit Edition van het Amerikaanse blad Sports Illustrated of trok bijvoorbeeld op date met twitteraar John Goehrke na een Super Bowl-weddenschap.

Het is met dergelijke extrasportieve zaken dat Bouchard haar vele volgers op Instagram vooral pleziert dezer dagen. Met haar prestaties op de tenniscourt lukt dat meer. Bouchard zakte hoe langer hoe verder af en 2018 is voorlopig één groot dieptepunt. Tijdens haar duel met Elise Mertens op de Hopman Cup liep de Canadese een blessure op en daardoor stond ze een tijd aan de kant. Op het toernooi van Hobart verloor Bouchard tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, waardoor ze voor het eerst sinds 2013 uit de top-100 van de wereldranglijst tuimelde.

En door de vele nederlagen ging het ook naast het veld minder draaien. Bouchards agent John Tobias vertrok omdat hij er "niet langer akkoord mee ging hoe ze sommige dingen aanpakte" en volgens de New York Times haken ook de sponsors massaal af. Drie van haar belangrijkste deals zag ze bij de start van 2018 naar verluidt afspringen: die met Colgate, verzekeraar Aviva en voedingsmerk Usana. Van kledingsponsor Nike zou ze vanaf deze maand helemaal niets meer krijgen, omdat ze daar een prestatiegericht contract heeft dat gebaseerd is op haar WTA-ranking. Helemaal pijnlijk is het verhaal rond haar racketsponsor. Babolat verkoos eind vorig jaar niet langer in zee te gaan met de Canadese schone.

Herbronnen in Nice

Eind maart zette 'Genie' haar coach Harold Solomon, met wie ze pas eind 2017 begon te werken, aan de deur en sindsdien zit de Canadese zonder trainer. Physical coach Scott Byrnes fungeerde de voorbije wedstrijden als een soort interim-trainer. Bouchard kwam nog in actie in laag aangeschreven ITF-toernooien in het Slovaakse Trnava en het Franse Cagnes-sur-Mer, maar in Frankrijk liep Bouchard een buikspierblessure op. Wéér tegenslag.

De Canadese moest herbronnen en dat deed ze in het France Nice, in de tennisacademie van Patrick Mouratoglou (de coach van onder meer Serena Williams, red.). Bouchard volgde er een programma dat tot 30.000 euro kan kosten, maar voorlopig levert ook dat geen resultaat op. Ze staat op een dramatische 117de plaats op de WTA-ranking en sneuvelde in Parijs dus al in de eerste kwalificatieronde. Pijnlijk.

Carrière als model?

Hoe moet het nu verder met de eens zo veelbelovende carrière van tennisdiva? Tegenwoordig laat ze zich vooral opmerken met haar modellenwerk en misschien ligt daar wel haar toekomst. "Het belangrijkste voor mij is om tennis te spelen", verzekerde de blondine eerder dit jaar nog. "Tennis is mijn prioriteit, omdat ik het gewoon nog altijd heel leuk vind. Maar ik weet dat ik verschillende opties heb om me op andere gebieden te ontwikkelen.”

"Die andere opties liggen wel vrij moeilijk, vanwege de schema’s waar ik me aan moet houden en op dit moment ben ik in niets anders geïnteresseerd dan tennis. Ik ben geconcentreerd op het optrekken van mijn niveau en model worden is een optie wanneer ik met tennispensioen ga. We moeten andere wegen vinden."

