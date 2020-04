Internationale Tennisfederatie richt spelersraad voor "mindere goden" op MDRW

21 april 2020

15u31

Bron: Belga 0 Tennis De Internationale Tennisfederatie (ITF) gaat een spelersraad oprichten die een stem moet geven aan de mannen en vrouwen die laag op de ranking geklasseerd staan. De bedoeling is dat ook de “mindere goden” op deze manier inspraak in het beleid krijgen.

Alleen tennissers die niet hoger dan plaats 351 op de ATP-ranking staan, mogen een collega nomineren of zelf hun kandidatuur stellen. Bij de vrouwen komen alleen de speelsters in aanmerking vanaf positie 151 in het WTA-klassement. Elke spelersraad zal bestaan uit zeven leden en krijgt een mandaat voor twee jaar. Half juni moeten de eerste verkiezingen achter de rug zijn.

De voormalige Australische dubbelspecialist Mark Woodbridge, goed voor zeventien grandslams en olympisch goud, zal de raad bij de mannen voorzitten. Bij de vrouwen is die functie weggelegd voor de Française Mary Pierce, viervoudig grandslamwinnares. De bedoeling is dat de spelersraden minstens twee keer per jaar via videoconferentie vergaderen en daarna aanbevelingen doen bij het ITF-bestuur. Op het hoogste niveau bestaat er al een spelersraad voor mannen en vrouwen. Daarin zetelen voornamelijk grote namen.

