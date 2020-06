Internationale pers laat geen spaander heel van Djokovic: “Zijn besmetting is de ‘bekroning’ op een idiote week” ABD/TLB

24 juni 2020

09u14 0 Tennis Een flinke deuk in het imago. Ook Een flinke deuk in het imago. Ook Novak Djokovic (33) heeft positief getest op het coronavirus. Hoogstwaarschijnlijk raakten de Servische nummer één van de wereld én zijn vrouw besmet tijdens het fel bekritiseerde toernooi dat Djokovic organiseerde. In een verklaring biedt de Serviër zijn verontschuldigingen aan, maar in de internationale pers moet hij toch door het stof. Een overzicht.

The Guardian: “Deze lockdown was catastrofaal voor zijn reputatie”

The Guardian is messcherp voor ‘s werelds nummer één. “Het is nu bekend dat Djokovic doorheen verschillende landen heeft gereisd met het coronavirus in zijn systeem. De treffende conclusie voor een surrealistische saga. Het leedvermaak is al begonnen, maar dit is ernstig. De hele lockdown is catastrofaal geweest voor de reputatie van Djokovic. Zijn uitspraken over vaccinaties. Instagram live-gesprekken met talloze slangenolieverkopers. En nu dit. De mensen riepen hoe verkeerd de pseudowetenschappelijke beweringen van Djokovic waren, maar hij luisterde niet. Teleurstellend en droevig.”

L’Équipe: “Dit is een zware klap voor het tennis én Djokovic”

“Een zware tegenvaller”, zo stelt L’Équipe vandaag. Volgens de Franse sportkrant heeft Djokovic de tenniswereld én zichzelf veel schade berokkend. “Iedereen denkt wat hij wil van Djokovic, maar niemand kan beweren dat hij het tennis een dienst heeft bewezen door zijn Adria Tour te organiseren. De Serviër is verantwoordelijk voor wat de Braziliaanse tennisspeler Bruno Soares terecht ‘een angstaanjagend schouwspel’ noemde.”

Volgens L’Équipe organiseerde Djokovic de Adria Tour wel degelijk met goede bedoelingen. “Want hij krijgt niet de ‘liefde’ van de supporters zoals een Federer of Nadal. Zij trekken al jarenlang de aandacht naar zich toe. Wel, Djokovic lijdt daaronder. Onvoorwaardelijke steun van de community aantrekken, lukt niet enkel met een indrukwekkend palmares.”

Daily Mail: “Manier waarop hij met virus omging, was roekeloos”

“Het gaat van kwaad naar erger na het rampzalige Adria Open-toernooi dat Novak Djokovic georganiseerd heeft”, schrijft de Britse tabloidkrant Daily Mail. “De Serviër, die zich al tegen een verplichte vaccinatie kantte, is besmet met het coronavirus. Zijn positieve test kwam er na twee events, in Belgrado en Zadar, waar een totaal gebrek aan social distancing was. De spelers kwamen vaak dicht in elkaars buurt, speelden voetbal en basketbal en gingen zelfs samen naar een nachtclub. Djokovic heeft financiële steun geboden in de strijd tegen het coronavirus, maar de manier waarop hij voorts met het virus is omgegaan was zeer controversieel. Op het roekeloze af.”

The Sydney Morning Herald: “Dit is de ‘bekroning’ van een idiote week”

Ook in Australië is de besmetting van ‘Djoko’ groot nieuws. “Het testresultaat van Djokovic werd de ‘bekroning’ van een idiote week op de inderhaast georganiseerde Adria Tour in de Balkan”, schrijft The Sydney Morning Herald. “Het toernooi heeft een spoor van besmettingen achter gelaten bij topspelers, enkele coaches en zeer waarschijnlijk fans. Djokovic’ zijn - eerder al bedenkelijke - reputatie als tennisleider is in vrije val.”

Volgens de Australische krant hebben ook de andere aanwezige toptennissers boter op het hoofd. “Ze voelden zich immuun. Onaantastbaar. Ze zijn rijk en waren verveeld en ziek van de coronamaatregelen. Jammer genoeg was al het dankbaarheidswater in de Adriatische Zee niet genoeg om een cluster van besmettingen te voorkomen die Djokovic en anderen, zoals Dimitrov diep in verlegenheid hebben gebracht.”

AS: “De Servische sport heeft problemen. Dat geldt ook voor Djokovic”

In het Spaanse AS benadrukken ze dat de hele zaak tot nadenken moet stemmen. “Dat de impact van het virus minder groot was in Servië, was een van de argumenten van Djokovic om een feestelijke Adria Tour te organiseren. Intussen zijn Djokovic, Dimitrov, Troicki, Coric, twee coaches, en de vrouwen van Troicki en Djokovic besmet. En dit zijn slechts de officieel bevestigde gevallen. Er was ook interactie met het publiek, er werd gefeest in disco’s... De Servische sport heeft veel problemen. En dat geldt ook voor Djokovic, wiens voorzitterschap van de ATP Tennisraad ter discussie staat. Het geval van Djokovic moet dienen als een les voor de toekomst. De pandemie is er nog steeds.”

