Indian Wells eerste toernooi voor Goffin met nieuwe coach, in achtste finale wacht mogelijk Nadal Filip Dewulf

07 maart 2019

08u32 0 Tennis Met een wedstrijd tegen Kukushkin (ATP 43) of een kwalificatiespeler. Zo begint David Goffin (ATP 21) aan het ATP 1.000-toernooi van Indian Wells. Meteen zijn eerste officiële partij met nieuwe coach Thomas Johansson.

Dinsdagnacht nam David Goffin als voorspel op het echte werk deel aan het demonstratietornooi ‘Tiebreak Tens’, dat een schare topspelers liet strijden voor een hoofdprijs van 150.000 dollar. De 28-jarige Luikenaar kon in één tiebreak tot tien gewonnen punten zijn 7-2-voorsprong en vooral drie ‘matchpunten’ bij 9-6 niet omzetten in winst tegen Marin Cilic (ATP 11) en zag de Kroaat nog met 9-11 naar de volgende ronde trekken. Uiteindelijk zou Milos Raonic voor zijn in totaal 28 minuten durend optreden - hij won zijn drie matchen/tiebreaks telkens vrij simpel - met 132.290 euro naar huis gaan. Voor Goffin was het zijn eerste onofficiële wedstrijd met nieuwe coach Thomas Johansson aan zijn zijde. Hopelijk brengt de BNP Paribas Open meer succes. Daarin treft onze landgenoot in de tweede ronde - als 20ste reekshoofd heeft hij een bye in ronde een - de Kazach Mikhail Kukushkin of een qualifier. Dat wordt al zeker niet Ruben Bemelmans (ATP 145), want die verloor dinsdagnacht met 4-6, 4-6 van de Brit Dan Evans (ATP 100).

