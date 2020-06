In haar reactie op een post van Federer, toont Coco Gauff (16) dat zij een van de sterkste proteststemmen in de sport is ODBS

03 juni 2020

10u54 0 Tennis In de publieke verontwaardiging en de strijd tegen racisme die is losgebarsten na de moord op George Floyd, neemt ook de mondiale sportwereld het voortouw . Eén stem steekt er nog wat bovenuit: die van Coco Gauff, 16-jarige Amerikaanse tennissensatie. Zij bekritiseert een post van Roger Federer, of maakt zijn boodschap net nog sterker. ‘t Is maar hoe je het bekijkt, maar Gauff werpt zich op als een van dé gezichten van de campagne rond #BlackoutTuesday.

In navolging van sterke boodschappen als die van Lewis Hamilton, Tigers Woods, Michael Jordan of LeBron James, deed ook Roger Federer zijn duit in het zakje rond #BlackoutTuesday, waarin er via het delen van louter zwarte beelden op de sociale media steun betuigd wordt aan de protesten in Amerika. Dat deed ook de ongekroonde Zwitserse tenniskoning Federer. Alleen kreeg het antwoord op zijn post veel meer reactie en bijval.

Gauff voegde er een rechtstreekse link aan toe met manier waarop je écht kan helpen. Het ondertekenen van petities of het doneren van geld, onder andere. Dat laatste kan voor Federer niet meteen een probleem zijn. Vorige vrijdag prijkte zijn naam nog als de absolute nummer één in de top 100-lijst van best betaalde sporters wereldwijd die Forbes jaarlijks bekendmaakt. Boven het keuzemenu, het veelzeggende zinnetje: “Wanneer je klaar bent, school jezelf bij. Dit gaat niet weg wanneer deze topic niet langer trending is.” Gauff deed hetzelfde op Federers post op Instagram. “Klik op de link in mijn bio om te zien hoe je echt kan helpen! Bedankt.”

“Niet één opvalmoment, maar constant proces”

Voor sommigen, zoals de invloedrijke tennisjournalist Ben Rothenberg, versterkt de reactie van Gauff de post van Federer. “Knap van Coco Gauff hoe ze het bericht van Federer bruikbaar maakt”, schrijft hij. Op haar Instagram Stories breidt het tennistalent, zowel dit jaar op de Australian Open als vorig jaar op Wimbledon al goed voor een vierde ronde, een vervolg aan haar boodschap. Daarbij roept ze op dat het niet volstaat om louter een zwart beeld te delen, alvorens weer over te gaan tot de normale orde van de dag op je sociale media. “De strijd tegen racisme is niet één opvalmomentje, maar een constant proces.”

Zelf postte zo op haar Instagram een combofoto van 24 mensen die omwille van hun huidskleur vermoord zijn, met de boodschap: “Wanneer stopt dit? Wanneer worden wij bekeken als menselijk en niet als een dreiging? Rust in vrede, al die prachtige zielen wiens leven beëindigd werd omwille van racisme. Pas wanneer onze maatschappij bewijst dat het daadwerkelijk geeft om zwarte levens, zullen pas al onze levens van belang zijn.”

Ook het voorbije weekend pakte Gauff uit met een sterke proteststem. Met een zwarte hoodie ter ere van Trayvon Martin, de Afrikaans-Amerikaanse tiener die in 2012 werd neergeschoten door een agent, kijkt ze in een TikTok-video op Twitter richting de camera. Het bijschrift: “Dit is waarom ik mijn stem gebruik om te vechten tegen racisme.” Vervolgens zie je foto’s van George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Trayvon Martin, Eric Garner, Aiyana Jones, Freddie Gray en een combofoto van 16 doden door racisme. Waarna Gauff de handen naar boven brengt, met de caption: “Ben ik de volgende?” en het eindbeeld: “Ik gebruik mijn stem. Gebruik jij de jouwe?” Een gebaar dat navolging kreeg binnen de tenniswereld met de video onderaan.

