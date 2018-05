IN BEELD: Oude tennisgloriën geven het beste van zichzelf op BNP Paribas Fortis Champions, Malisse eindwinnaar Redactie

26 mei 2018

20u03 0 Tennis Xavier Malisse mag de eerste editie van het BNP Paribas Fortis Champions-toernooi (ATP Champions Tour) op zijn palmares zetten. De ex-tennisser versloeg vandaag in de David Lloyd Club in Brussel in de finale de Australiër Mark Philippoussis met 6-7, 6-4 en 10-8.

Malisse won donderdag in de eerste ronde van Olivier Rochus. In de halve finale was het de Oostenrijker Thomas Muster die voor de bijl ging. Tegen Philippoussis had Malisse het in de eerste set moeilijk. Maar de "X-Man" pakte de tweede set en won het duel uiteindelijk na een super tie-break, waarin Malisse profiteerde van een dubbele fout van zijn tegenstander.

Philippoussis is nochtans niet van de minste. Zo was de Australiër in het ATP-circuit goed voor elf titels en finaleplaatsen in het US Open (1998) en Wimbledon (2003).

Clijsters wint aan de zijde van McEnroe

Na het duel tussen Malisse en Philippoussis stond er nog een gemengde dubbelspelwedstrijd op het programma. Daarin namen John McEnroe en Kim Clijsters het op tegen het duo Henri Leconte en Dominique Monami. McEnroe en Clijsters wonnen in twee sets: 6-3 en 6-2.

De BNP Paribas Fortis Champions maakt deel uit van de ATP Champions Tour. Daarin worden enkel ex-tennissers toegelaten die ooit de eerste plaats op de wereldranking, een Grand Slam-finale of eindwinst in de Davis Cup bereikt hebben. Daarbovenop mag elke gaststad nog eens twee wildcards uitdelen.