IN BEELD. De voornaamste tennistriomfen van Kim Clijsters TLB

12 september 2019

Kim Clijsters maakt na ruim zeven jaar haar rentree op de WTA Tour. Clijsters gaat vanaf komend seizoen weer meedoen op het hoogste niveau, zo maakte ze via sociale media bekend. Tijdens haar eerdere periodes als profspeelster won Clijsters onder meer vier grand slams en was ze drie keer de beste op de Masters. Met de Belgische ploeg won Clijsters in 2001 ook de Fed Cup. Een overzicht van haar voornaamste triomfen:

Fed Cup in 2001

Masters in 2002

Masters in 2003

US Open in 2005

US Open in 2009

US Open 2010

Masters in 2010

Australian Open in 2011