In augustus terug tennis? ATP-voorzitter is op elke situatie voorbereid: “We hebben vijftig kalenders klaarliggen” GVS

09 april 2020

19u06 0 Tennis De Association of Tennis Professionals hoopt het seizoen in augustus te kunnen hervatten. "We hebben vijftig verschillende kalenders klaarliggen en wijzigen die elke dag", verklaarde ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

"Als we in augustus kunnen tennissen, gaan we toch nog een seizoen met drie Grand Slams en zes Masters 1.000-toernooien hebben. Is dat niet het geval, stapelen de problemen zich op. Maar ik heb er goede hoop op dat we in augustus de Amerikaanse zomertoer kunnen starten met de Masters 1.000-toernooien in Toronto en Cincinnati en vervolgens het US Open."

Hypothetisch

In de herfst wil de ATP nog een gravelseizoen, met de Masters 1.000 van Madrid en Rome en Roland-Garros. "Als dat allemaal lukt, zullen we toch zeventig procent van het seizoen afgewerkt hebben." Sowieso blijven de ATP Finals voor 15 tot 22 november op de kalender. "Want dat is de enige week dat de 02 Arena in Londen beschikbaar is."

"Uiteraard blijft het allemaal hypothetisch. Niemand kan voorzien wanneer we dit achter de rug hebben. Als dit blijft duren, zullen we ook maatregelen nemen om onze spelers te steunen. Financieel staan we sterk in onze schoenen. Een jaar zonder tennis kunnen we aan, maar niet meer dan dat.”