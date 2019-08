Huilende Serena Williams geeft al snel op in finale Toronto - Mertens tuimelt uit top 20 - Goffin zakt een plaats Redactie

12 augustus 2019

08u47

Bron: Belga 2

Andreescu pakt tweede WTA-titel, Williams geeft op na amper vier spelletjes

Bianca Andreescu (WTA 27) heeft het WTA-toernooi in eigen land in Toronto (hardcourt/2,83 miljoen dollar) op haar naam geschreven. De negentienjarige Canadese moest in de finale maar vier spelletjes spelen. Tegenstandster Serena Williams gaf na nauwelijks negentien minuten tennis bij een stand van 3-1 in het voordeel van Andreescu op. De Amerikaanse had last van haar rug en gaf in tranen op.

Het is voor Andreescu haar tweede WTA-titel in drie finales. Ze won eerder dit jaar al het toernooi in Indian Wells, in Auckland moest ze de titel aan de Duitse Julia Görges laten. Andreescu is de eerste Canadese die de Rogers Cup wint sinds 1969.

Voor de 37-jarige Williams was het haar 96e finale. Ze won de Rogers Cup drie keer (in 2001, 2011 en 2013). Voor Williams was het haar vierde mislukte finale op rij. De 23-voudige grandslamwinnares won begin 2017 bij de Australian Open haar laatste titel.

Elise Mertens tuimelt uit top twintig, Osaka is opnieuw nummer één

Elise Mertens zakt op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis drie plaatsen naar nummer 23. De Limburgse werd vorige week in Toronto in de tweede ronde (1/16e finales) uitgeschakeld door Serena Williams. Vorig jaar haalde ze er nog de kwartfinales. Ook de drie volgende Belgen in het klassement moeten inleveren. Alison Van Uytvanck (63ste) en Kirsten Flipkens (107de) zakken twee plaatsen, Ysaline Bonaventure (111ste) één.

Helemaal bovenaan het klassement neemt de Japanse Naomi Osaka de eerste positie weer over van de Australische Ashleigh Barty. Die laatste ging er op de Rogers Cup al na een wedstrijd uit. Osaka bereikte de kwartfinales. De 21-jarige Japanse, winares van de US Open en de Australian Open, voerde de WTA-ranking al eens aan van 28 januari tot 23 juni. Daarna was het de beurt aan Barty, de laureate van Roland Garros.

De rest van de top vijf blijft ongewijzigd met de Tsjechische Karolina Pliskova (3), de Roemeense Simona Halep (4) en de Nederlandse Kiki Bertens (5).

De Canadese Bianca Andreescu maakt de mooiste sprong. Zij stijgt dertien plaatsen naar nummer 14. De 19-jarige Andreescu vierde gisteren in eigen land de grootste triomf uit haar nog prille carrière met eindwinst in Toronto. Haar tegenstander in de finale Serena Williams gooide al na vier games de handdoek door rugpijn. De 23-voudige grandslamkampioene wipt op de ranking van 10 naar 8.

David Goffin, negentiende, zakt een plaats op wereldranglijst

David Goffin levert een plaatsje in op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar zakt naar nummer 19.

Goffin verloor vorige week in de eerste ronde van het toernooi van Montreal. Hij had er amper punten te verdedigen omdat hij ook vorig jaar al na een wedstrijd moest opkrassen. Deze week staat er voor Belgiës nummer 1 veel meer op het spel. In Cincinnati stootte hij in 2018 immers door tot de halve finales.

Novak Djokovic verdedigt zijn titel in het Western & Southern Open. De Serviër was er niet bij in Montreal maar blijft met een ruime voorsprong nummer 1 in het klassement voor Rafael Nadal. De Spanjaard won de Rogers Cup voor het tweede jaar op rij, de vijfde keer in totaal. Hij zegde op zijn beurt dan weer af voor Cincinnati.

De Zwitser Roger Federer behoudt de derde plaats voor de Oostenrijker Dominic Thiem en de Japanner Kei Nishikori. Die laatste springt net als de Duitser Alexander Zverev (zesde) over de Griek Stefanos Tsitsipas (van vijf naar zeven). Op de achtste plaats staat de Rus Daniil Medvedev. Die haalde in Montreal de finale, zijn eerste op een Masters 1.000, en wordt daarvoor beloond met een plaats winst.

Goffin ligt uit dubbelspel Cincinnati, Nadal geeft forfait

David Goffin is uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). Aan de zijde van de Pool Hubert Hurkacz verloor hij met 6-1 en 6-3 van de Kroaat Ivan Dodig en de Slovaak Filip Polasek. Na 57 minuten was de wedstrijd afgelopen.

In het enkeltoernooi staat David Goffin (ATP 19) in de eerste ronde tegenover de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 25).

Goffin heeft op het Western & Southern Open heel wat punten te verdedigen. Vorig jaar haalde hij er immers de halve finales. Toen botste hij op Roger Federer.

Nadal pakt vijfde eindzege in Rogers Cup

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondag zijn vijfde eindzege veroverd op het Masters 1.000-toernooi in Montreal (hardcourt/5.701.945 dollar). De 33-jarige Spanjaard, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale na één uur en elf minuten tennis de Rus Daniil Medvedev (ATP 9), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-3 en 6-0). Voor Nadal is het de 83e ATP-titel uit zijn carrière, de 35e in een Masters 1.000-toernooi. Hij won de Rogers Cup eerder al in 2005, 2008, 2013 en 2018.

Voor de 23-jarige Medvedev was het de tweede verloren finale op een week tijd. Vorige week trok hij ook al aan het kortste eind in de finale in Washington. Op zijn palmares staan vier ATP-titels. Dit jaar triomfeerde hij al in Sofia.

Nadal liet nadien weten forfait te geven voor het toernooi van Cincinnati. De Spaanse nummer twee van de wereld wil zijn lichaam rust gunnen. Ook vorig jaar was Nadal er niet bij in Cincinnati. De Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 46) neemt als ‘lucky loser’ Nadals plaats in op de hoofdtabel. De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) verdedigt zijn titel.